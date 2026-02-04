Retour rapide sur le scénario qui a fait vriller la finale : un penalty accordé au pays hôte dans le temps additionnel quelques secondes après un but refusé au Sénégal, puis la sortie de terrain d’une partie des joueurs sénégalais, encouragés par leur sélectionneur Pape Thiaw. La tension est alors montée d’un cran dans les tribunes, où des supporters sénégalais ont tenté d’envahir la pelouse, y compris au moment où Brahim Diaz s’apprêtait à tirer sa fameuse panenka.

Pape Thiaw suspendu cinq matchs

Fin janvier, la CAF avait tranché en infligeant une série de sanctions disciplinaires aux deux fédérations pour comportements antisportifs et violations des principes de fair-play.

Si l’addition était assez salée – la Fédération a écopé de 615 000 dollars d’amende (environ 513 000 euros), Pape Thiaw a été suspendu pour cinq matches, assortis d’une amende de 100 000 dollars (83 500 euros) et les attaquants Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, tous deux en Premier League, manqueront quant à eux deux rencontres –, ce n’est pas suffisant au goût de la Fédération marocaine de football (FRMF) qui estime que ces mesures sont trop clémentes.

Visiblement très dur à digérer, cette finale.