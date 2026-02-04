Didier Deschamps : « Face aux médias, je me répète un peu »

Sans langue de bois. Didier Deschamps au festival du journalisme sportif de Laval, c’était quelque chose. Alors qu’il a affiché son soutien à son capitaine Kylian Mbappé face aux journalistes présents, la sortie mayennaise du sélectionneur des Bleus a été un franc succès selon la presse locale. Un bain de foule revigorant avant le programme du mois de mars.

DD, ce grand habitué de la presse

Interrogé sur son rapport aux médias, l’ancien coach de l’OM n’a pas flanché. Comme le rapporte Le Figaro, Didier Deschamps a déclaré n’avoir aucun souci avec la critique, allant même jusqu’à se comparer à ses homologues. En effet, il n’a pas manqué de souligner que l’équipe de France était plutôt ouverte à la presse, en prenant l’exemple des listes des joueurs sélectionnés qui s’organise autour d’une annonce publique ouverte aux médias tandis que d’autres passent par des communiqués.

Le côté pratique de l’exercice ? « Je peux aussi faire passer un message même si on ne me pose pas la question », s’est-il aussi amusé. Malin le DD. La partie reloue du travail de sélectionneur ? Répondre aux journalistes. « Après chaque match de l’équipe de France, je passe environ une heure avec différents médias, parfois je me répète un peu » explique le champion du monde 1998 et 2018.

Plus que quelques mois de « Mike c’est Mike » et de « ah on ne me l’a jamais faite celle là ».

Deschamps estime que Mbappé peut s’économiser