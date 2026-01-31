S’abonner au mag
Futsal : La France en demies de l’Euro, une performance historique

TJ
Historique. Pour la première fois de son histoire, la France s’est qualifiée en demi-finales de l’Euro de futsal. Vainqueurs 4-2 de l’Ukraine en prolongation en quarts ce samedi et invaincus dans la compétition, les Bleus ne sont plus qu’à deux marches du sacre européen qu’ils convoitent tant.

Un triplé en huit minutes

Le héros de la soirée se nomme Souheil Mouhoudine, auteur d’un triplé en huit minutes pendant la prolongation pour permettre à sa sélection de s’envoler vers les demies. Mais avant de parler de finale, il faudra gagner soit la Belgique, soit le Portugal. Cette demie se jouera ce dimanche, à 16h.

TJ

