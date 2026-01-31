Futsal : La France en demies de l’Euro, une performance historique

Historique. Pour la première fois de son histoire, la France s’est qualifiée en demi-finales de l’Euro de futsal. Vainqueurs 4-2 de l’Ukraine en prolongation en quarts ce samedi et invaincus dans la compétition, les Bleus ne sont plus qu’à deux marches du sacre européen qu’ils convoitent tant.

𝐋’𝐀𝐕𝐄𝐍𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄 🙌 Nos Bleus sont venus à bout des Ukrainiens (4-2) et filent en 𝐃𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 de l’𝐄𝐔𝐑𝐎 𝐅𝐔𝐓𝐒𝐀𝐋 🤩🔥 Une première dans l’histoire du futsal français 🇫🇷🙏 pic.twitter.com/g8JefPB6Rg — FFF (@FFF) January 31, 2026

Un triplé en huit minutes

Le héros de la soirée se nomme Souheil Mouhoudine, auteur d’un triplé en huit minutes pendant la prolongation pour permettre à sa sélection de s’envoler vers les demies. Mais avant de parler de finale, il faudra gagner soit la Belgique, soit le Portugal. Cette demie se jouera ce dimanche, à 16h.

