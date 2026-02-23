Un ancien footballeur professionnel frappe une policière à Rennes

Dans la nuit du dimanche 22 février au lundi 23 février, une policière a été violemment agressée dans la ville de Rennes. Appelée sur les lieux pour une rixe dans un bar, la policière terminera inconsciente après avoir reçu un coup en plein visage. Elle a été transportée vers le CHU de Rennes et est actuellement hospitalisée pour une double fracture du nez.

Bien au-delà de la troisième mi-temps

Selon les informations de France 3 Bretagne, l’homme serait un ancien professionnel, avec un passage au centre de formation de Rennes et une carrière à Caen. Son identité n’a pas été dévoilée.

Âgé d’environ 45 ans, il était fortement alcoolisé lors de l’interpellation, à tel point que les agents de sécurité du bar ont prêté main-forte aux forces de l’ordre pour pouvoir le neutraliser. Mis à part la policière, il n’y a pas d’autre blessé déclaré. L’ancien footballeur est pour le moment placé sous contrôle judiciaire et sera convoqué devant le tribunal.

