S’abonner au mag
  • France
  • Stade rennais

Un ancien footballeur professionnel frappe une policière à Rennes

AR
11 Réactions
Un ancien footballeur professionnel frappe une policière à Rennes

Dans la nuit du dimanche 22 février au lundi 23 février, une policière a été violemment agressée dans la ville de Rennes. Appelée sur les lieux pour une rixe dans un bar, la policière terminera inconsciente après avoir reçu un coup en plein visage. Elle a été transportée vers le CHU de Rennes et est actuellement hospitalisée pour une double fracture du nez.

Bien au-delà de la troisième mi-temps

Selon les informations de France 3 Bretagne, l’homme serait un ancien professionnel, avec un passage au centre de formation de Rennes et une carrière à Caen. Son identité n’a pas été dévoilée.

Âgé d’environ 45 ans, il était fortement alcoolisé lors de l’interpellation, à tel point que les agents de sécurité du bar ont prêté main-forte aux forces de l’ordre pour pouvoir le neutraliser. Mis à part la policière, il n’y a pas d’autre blessé déclaré. L’ancien footballeur est pour le moment placé sous contrôle judiciaire et sera convoqué devant le tribunal.

Un hommage à Quentin Deranque au cœur de la bagarre entre ultras à la Meinau

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.