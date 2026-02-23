Quand Igor Tudor perd patience avec Micky van de Ven

Pas de répit pour Igor Tudor. Ce dimanche à l’occasion du derby contre Arsenal (1-4), le coach de Tottenham a bien failli perdre (la totalité) de ses cheveux. Alors que les Spurs lâchent encore des points dans la course au maintien, encaissant 4 buts, le tacticien croate n’a pas manqué de reprocher à certains de ses joueurs un manque d’implication.

La preuve en images : en plein match, Tudor répète plusieurs fois à Micky van de Ven de « pousser », lui criant dessus. On peut constater que l’ancien technicien de la Juventus s’agite, perd son calme, et semble dépassé par la situation. Peu rassurant pour une équipe en pleine saison catastrophique.

Igor Tudor is constantly shouting at Micky van de Ven, telling the back-line to "push up!"#COYS #THFC pic.twitter.com/KpBsZZTYjV — Chris Cowlin (@ChrisCowlin) February 22, 2026

Arsenal, hors de portée des Spurs

En conférence de presse, Igor Tudor a estimé que le changement, c’était maintenant. Rendant compte que l’écart entre son équipe et Arsenal, qu’il considère comme la meilleure équipe du monde actuelle, était bien trop grand pour faire le poids, il a également indiqué qu’il était temps que certaines choses évoluent, notamment à l’entraînement. L’ancien entraîneur de l’OM a précisé que ses joueurs revenaient « pour travailler encore plus dur […], pour changer [leurs] habitudes, pour changer l’état d’esprit qui règne actuellement au sein de l’équipe. La seule façon est le travail. »

Il n’est jamais trop tard…

