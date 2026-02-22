« On a montré de quel bois on est fait », s’est réjoui Mikel Arteta

Y a pas de fatigue qui soit. En délicatesse ces dernières semaines, Arsenal a chassé ses démons ce dimanche après-midi en l’emportant largement face à Tottenham dans le 199e Derby du nord de Londres (1-4). Un résultat dont s’est réjoui Mikel Arteta en conférence de presse : « On a montré de quel bois on est fait, mais il faut le montrer encore et encore. » Sous la menace de Manchester City qui n’était revenu qu’à deux points, les Gunners ont conforté leur place de leader ce week-end. Le tacticien espagnol a salué ce résultat : « Je ne pouvais pas être plus fier et plus heureux », a-t-il déclaré.

L’égalisation de Tottenham deux minutes après l’ouverture du score d’Eberechi Eze aurait pu faire plonger Arsenal dans ses doutes, mais il n’en a rien été. « Subir l’égalisation ainsi, c’était dur, et en revoyant les images, je me disais que c’était impossible, a détaillé Arteta. « Mais c’est arrivé et il fallait se relever parce qu’on se sent en colère, bouleversé, honteux jusqu’à un certain point », a-t-il ajouté.

La colère froide de Tudor

Du côté des Spurs, la sensation était tout autre à l’issue de la rencontre. Pour sa première conférence de presse d’après-match avec Tottenham, Igor Tudor s’est montré amer : « C’était trop pour nous, avec les problèmes que nous avions », a expliqué le tacticien croate. « Il va falloir changer nos habitudes, changer l’état d’esprit que nous avons actuellement en tant qu’équipe, c’est la seule façon pour que ça marche », a-t-il ajouté.

Nos étoiles contraires.

Arsenal foudroie Tottenham et conforte sa place de leader