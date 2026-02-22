S’abonner au mag
Pourquoi Djené n'aurait pas dû jouer face au Séville FC

En voilà un qui n’aime pas vraiment affronter l’ancien ténor de la Ligue Europa. Joueur de Getafe depuis 2017 avec près de 400 matchs de Liga au compteur, capitaine du club, Djené Dakonam a une hantise : croiser la route du Séville FC. Comme le relate le journaliste espagnol José Manuel Rodriguez, Djené avait été exclu deux fois par le passé face à la formation Blanquirroja : en 2019 pour un attentat sur Jesus Navas, en 2021 pour un gros tacle sur Lucas Ocampos.

Devinez ce qu’il s’est passé ce dimanche lors de Getafe-Séville ? Eh bien l’international togolais a une nouvelle fois été exclu, à la 26e minute de jeu, pour un nouveau tacle dangereux sur Gabriel Suazo. C’est simple : sur les six cartons rouges qu’a reçu le défenseur pendant son aventure espagnole, la moitié l’ont été face au Séville FC. José Bordalás sait maintenant quel choix faire la prochaine fois qu’il défiera Séville.

