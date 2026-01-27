S’abonner au mag
Maupay à Séville, c'est officiel

Maupay à Séville, c'est officiel

La possibilité du Neal. C’est officiel pour Neal Maupay au FC Séville, actuel douzième de Liga. L’attaquant français part en Andalousie pour les six prochains mois. Le joueur de 29 ans avait été recruté sur le gong du mercato d’été 2024 à Newcastle, et été rapidement devenu l’homme fort du début de saison dernière des Olympiens, par ses chambrages et surtout ses belles prouesses sur les terrains. Au placard cette saison, il s’est contenté d’un match de Ligue 1 et de deux de coupe de France.

Séville, c’est le ventre mou

14 ans après ses débuts ultra précoces en Ligue 1, il rejoint un club sans sou, 17ème la saison dernière, où Matías Almeyda fait ce qu’il peut avec pas mal d’anciens du Championnat français. Pêle-mêle : César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Batista Mendy, Akor Adams. Et bien sûr Alexis Sánchez.

Les évadés 2 est bientôt en salles.

Marcelino a refusé l'Arabie saoudite

