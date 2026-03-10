Kyle Walker ne sprintera plus pour l’Angleterre

Un sprinteur de moins sur les terrains. Kyle Walker et les Three Lions, c’est terminé. Le défenseur aux 96 sélections ne verra pas l’Amérique avec la sélection de Thomas Tuchel. L’un des rares hommes capables de battre Mbappé en sprint vient d’annoncer à 35 ans sa retraite internationale sur ses réseaux sociaux : « Après plus d’une décennie passée à représenter mon pays, j’ai décidé de prendre ma retraite du football international. Jouer pour l’Angleterre a toujours été le plus grand honneur de ma carrière et quelque chose dont je serai toujours fier. J’ai hâte de les rejoindre pour soutenir les garçons lors de la Coupe du monde. Les souvenirs que j’ai gardés sous le maillot anglais resteront à jamais gravés dans ma mémoire. »

Faites de la place aux nouveaux

L’ancien capitaine de Manchester City avait fait ses débuts à 21 ans avec les Three Lions. Sans surprise, il n’aura pas remporté de trophée, sachant que sa sélection court après un titre depuis 1966. Le joueur de Burnley aura quand même emmené les siens deux fois en finale de Coupe d’Europe 2020 et 2024, plus une demi-finale en 2022 de Coupe du monde. Le défenseur de 35 ans n’était plus appelé depuis juin 2025, Thomas Tuchel ayant d’autres plans en tête pour cet été.

Les supporters anglais retiendront sa vitesse et sa puissance sur le terrain. Pour le reste, on ne parlera pas des bars.

