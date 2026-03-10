Carlo Ancelotti ne verra finalement pas Neymar

Le sourcil gauche de Carlo Ancelotti a dû atteindre des sommets en apprenant la nouvelle. Pré-sélectionné par le technicien italien en vue des matchs amicaux du Brésil en mars, Neymar loupera la rencontre de Santos face à Mirassol ce mardi.

Ce qui est particulièrement bête, dans la mesure où Ancelotti venait justement de prendre un billet d’avion pour assister au match au stade, afin de se faire une meilleure idée du niveau du numéro 10 avant l’annonce de sa liste. Si Neymar était revenu de blessure il y a quelques semaines, inscrivant un doublé face au Vasco de Gama le 26 février, il n’est visiblement pas encore en pleine possession de ses moyens physiques.

Rendez-vous manqué

Comme le rapporte Globo, l’ancien attaquant du PSG a manqué plusieurs entraînements tactiques et techniques la semaine dernière, se consacrant à des exercices physiques. Préférant ne prendre aucun risque, son club a donc décidé de le laisser au repos, tout en assurant qu’il sera prêt pour le match suivant, contre le Corinthians, dimanche.

D’après les médias brésiliens, Santos n’aurait pas été prévenu du déplacement d’Ancelotti à Mirassol. Le sélectionneur du Brésil ne pourra quant à lui pas assister au match suivant de Santos, ayant déjà prévu de regarder la rencontre entre Botafogo et Flamengo, qui se jouera le même jour. La présence de Neymar dans la liste du Brésil, et donc face à la France le 26 mars, est franchement compromise.

De toute manière, ce n’était peut-être pas l’idée du siècle.

