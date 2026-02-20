Neymar envisage de prendre très prochainement sa retraite

L’avant-dernière danse ? Neymar pourrait mettre un terme à sa carrière sportive. Bon comme tous les joueurs professionnels, qui doivent un jour raccrocher les crampons (personne n’est immortel). Mais là, pour le Brésilien de 34 ans, la quille se rapproche…

Dans une interview à CazeTV, il pense tout arrêter en décembre 2026, à la fin de son contrat avec Santos. « Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, il se pourrait qu’en décembre j’aie envie de prendre ma retraite. »

Tout pour le Mondial

De retour sur les terrains avec Santos lundi dernier, Neymar a fait vibrer l’Estádio Urbano Caldeira lors d’une première mi-temps étincelante, conclue par une large victoire 6-0 de Santos. Passeur décisif pour Gabriel Barbosa, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain affichait un large sourire : « Je suis heureux et soulagé d’être revenu un peu plus fort qu’avant. Évidemment, je dois retrouver un peu plus de rythme, mais c’est avec de la persévérance que j’atteindrai les 100 %. J’y vais étape par étape. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, ce sera mon instinct qui décidera. Un jour à la fois. »

Mais avant de partir dans un monde rempli de camping-car et de charentaises, reste la question de la Seleção. Neymar n’a plus rejoué avec la sélection brésilienne depuis le 18 octobre 2023, et sa grave blessure au genou face à l’Uruguay. Le crack ne veut pas que cette 128e cape soit la dernière : « Cette année est cruciale, non seulement pour Santos, mais aussi pour l’équipe nationale brésilienne et pour moi. »

