Neymar fait son retour avec Santos, juste avant la première liste de Carlo Ancelotti

Les étoiles sont à aligner.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, c’était le retour à la compétition de Neymar avec Santos, après 5 semaines d’absence. Son retour n’a pas franchement fait trembler le monde du futebol : entré à la 66e contre Clube de Regatas Brasil (Serie B), l’attaquant de 33 ans a tenté de dynamiser ce 16e de finale de la Coupe du Brésil, mais n’a pu empêcher le 0-0 après un match nul (1-1) à l’aller et l’élimination aux tirs au but (4-5). Ney, tout de même buteur lors de la séance, s’est mis en avant en après-match : « Je sais qu’avec moi sur le terrain, la situation est différente. »

Caralho, olhem isso kkkkkkkk o Neymar humilha o goleiro po. Vtnc, vai ser diferente assim na puta q pariu pic.twitter.com/dFkHvU6VDd — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) May 23, 2025

Dans la préliste de Carlo

Depuis son retour à Santos en février, l’ancien du PSG n’a disputé que 9 matchs (3 buts, 3 passes) et reste sur une période globalement noire, avec seulement 16 apparitions en club depuis janvier 2023, Al-Hilal et Santos compris.

Pourtant, selon Globo, Neymar figure bien dans la préliste de Carlo Ancelotti pour les matchs de qualification au Mondial 2026 (contre l’Équateur et le Paraguay, les 5 et 10 juin). Une surprise, au vu de sa forme, mais pas une hérésie quand on s’appelle Neymar da Silva Santos Júnior et qu’on est le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção avec 79 pions. Officiellement sélectionneur du Brésil à partir du 26 mai, Ancelotti annoncera sa première liste ce même jour.

D’ici là, Neymar peut se blesser et revenir deux/trois fois.

