L'Afrique du Sud se sort du piège angolais

Afrique du Sud 2-1 Angola

Buts : Appolis (21e) et Foster (79e) pour les Bafana-Bafana // Show (35e) pour les Palancas Negras

Les Sudafs ont galéré, mais ça passe !

Ce mardi, après un Mali-Zambie où aucune des deux équipes n’ont pu se départager, l’Afrique du Sud a lancé sa Coupe d’Afrique par une victoire sur l’Angola (2-1). Ce ne fut pas de tout repos pour les hommes d’Hugo Broos, bien perturbés par une équipe angolaise joueuse et volontaire. C’est pourtant bien les Sud-africains qui ont ouvert le score, sur un joli mouvement crochet-frappe intérieure signé Oswin Appolis.

Il en fallait bien plus pour résigner définitivement les Palancas Negras du Lyonnais Clinton Mata, qui revenaient au score peu avant la pause sur un coup-franc coupé au 1er par le milieu défensif Show, qui l’a justement assuré ! Mis dans un faux rythme par leurs adversaires, les Bafana-Bafana s’en sont remis au talent individuel de Lyle Foster. Déjà passeur décisif sur l’ouverture du score, l’attaquant de Burnley héritait d’un ballon plein axe aux 20 mètres et trouvait le bas de la lucarne adverse pour offrir trois précieux points à l’Afrique du Sud, qui jouera l’Egypte ce jeudi.

[🎞️VIDEO] 🏆🌍 CAN 2025 💥 BANG !!! 🎯☄️ Lyle Foster nettoie la lucarne de l'Angola et redonne l'avantage aux Bafana Bafana dans les dernières minutes du match !#beINCAN2025 https://t.co/FDIv6XvkAE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 22, 2025

Elle promet de nous offrir encore de jolis buts, cette CAN.

Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (50 à 41)