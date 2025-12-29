L'Afrique du Sud joue à se faire peur mais accompagne l'Égypte en huitièmes

Zimbabwe 2-3 Afrique du Sud

Buts : Maswanhise (19e), Modiba (74e, CSC) pour les Warriors // Moremi (7e), Foster (50e), Appollis (82e, SP) pour les Bafana Bafana

Frustrés par leur courte défaite qui a offert à l’Égypte une qualification prématurée, les joueurs de Hugo Broos attaquent tambour-battant et sont récompensés dès la 7e minute après une redoutable passe à dix que conclut brillamment Tshepang Moremi. Mais les Warriors ne portent pas leur surnom à la légère. Tawanda Maswanhise n’avait joué que trois minutes depuis le début de la compétition et sa première titularisation se révèle payante. Servi par Jonah Fabisch au milieu de terrain, l’attaquant de Motherwell se lance dans un numéro de soliste à base de crochets qui mettent KO trois défenseurs sud-africains, avant d’armer une lourde frappe qui laisse Ronwen Williams complètement impuissant.

Tout est à refaire pour les Bafana Bafana. Heureusement pour eux, le Zimbabwe semble disposé à leur faire des cadeaux. D’abord une tête en retrait de Devine Lunga complètement ratée que Lyle Foster n’a plus qu’à pousser de la caboche au fond des filets de Washington Arubi, sorti en retard. Puis, un penalty offert par une faute de main de Marvelous Nakamba et qu’Oswin Appollis transforme sans trembler. Parfait pour faire oublier le but contre-son-camp malheureux d’Aubrey Modiba, sur qui Williams avait repoussé une tentative de Maswanhise.

Avec deux victoires en trois matchs, l’Afrique du Sud rejoint l’Egypte en huitièmes de finale, tandis que les Warriors rejoignent directement l’avion qui va les ramener à Harare : avec un seul petit point dans la musette, ils terminent bons derniers du groupe B.

Angola 0-0 Égypte

Déjà qualifiée avant le coup d’envoi, l’Égypte n’a pas forcé face aux gazelles angolaises. Hassan Hossam envoie les coiffeurs faire de la figuration et les Pharaons font circuler le ballon (62% de possession) à défaut d’attaquer (deux tentatives, aucune cadrée).

En face, l’Angola a la pression : une victoire – cumulée à une contre-performance sud-africaine – permettrait de sortir des poules. Hélas, la deuxième mi-temps vient doucher les espoirs des Palancas Negras, incapable de concrétiser la moindre de leur dizaine d’occasions. Deuxième douche froide : les deux points inscrits par les partenaires de Fredy ont très très très peu de chance de leur permettre d’aller plus loin via le classement des meilleurs troisièmes. Un tournoi à déjà oublier au plus vite.

L'Angola qualifiée en huitièmes si et seulement si...