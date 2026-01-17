Le Nigeria sur le podium grâce aux manqués de Salah et Marmoush

Égypte 0-0 Nigeria (2-4 aux TAB)

Tirs aux buts réussis : Rabia et Saber pour les Pharaons // Adams, Simon, Iwobi et Lookman pour les Super Eagles

Tirs aux buts manqués : Salah et Marmoush côté égyptiens // Dele-Bashiru côté nigérians

Au bout de l’ennui, un bronze pour le Nigeria. Comme à leur habitude (c’est la neuvième fois), les Super Eagles ont remporté le match pour la troisième place de la CAN. Ils peuvent dire merci à Stanley Nwabali, le gardien du Chippa United ayant stoppé les deux premières tentatives égyptiennes lors des tirs aux buts. Et pas des moindres : ceux de Mohamed Salah et Omar Marmoush. Pendant l’heure et demie précédente, les Pharaons (sans savoir si Mohamed Salah disputait son dernier match lors d’une CAN) ont été dans la lignée de leur compétition : très solides, mais peu flamboyants.

Simon capitaine, Osimhen sur le ban

La preuve ? Ils n’ont cadré qu’un seul tir, par Mohamed Salah en fin de match (82e). Avec un Moses Simon capitaine et un Victor Osimhen étrangement resté sur le banc, le Nigeria a été plus dominateur. Dans la lignée de leur mois marocain, finalement. Paul Onuachu et Ademola Lookman ont même marqué, mais seulement avant que la VAR n’intervienne (39e et 46e). Après leur élimination aux tirs aux buts contre le Maroc, le Nigeria termine donc sa CAN en beauté. Ils ont chopé la recette de cet exercice, mais pas au bon moment…

Encore un penalty décisif manqué pour Mo Salah avec l’Égypte ! Le capitaine des Pharaons voit sa tentative repoussée par Nwabali, le gardien du Nigeria, qui offre la médaille de bronze aux Super Eagles. pic.twitter.com/vBFRmFSEPf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 17, 2026

