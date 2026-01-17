S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Petite finale
  • Égypte-Nigeria (0-0, 2-4 aux TAB)

Le Nigeria sur le podium grâce aux manqués de Salah et Marmoush

UL
Le Nigeria sur le podium grâce aux manqués de Salah et Marmoush

  Égypte 0-0 Nigeria (2-4 aux TAB)

Tirs aux buts réussis : Rabia et Saber pour les Pharaons // Adams, Simon, Iwobi et Lookman pour les Super Eagles

Tirs aux buts manqués : Salah et Marmoush côté égyptiens // Dele-Bashiru côté nigérians

Au bout de l’ennui, un bronze pour le Nigeria. Comme à leur habitude (c’est la neuvième fois), les Super Eagles ont remporté le match pour la troisième place de la CAN. Ils peuvent dire merci à Stanley Nwabali, le gardien du Chippa United ayant stoppé les deux premières tentatives égyptiennes lors des tirs aux buts. Et pas des moindres : ceux de Mohamed Salah et Omar Marmoush. Pendant l’heure et demie précédente, les Pharaons (sans savoir si Mohamed Salah disputait son dernier match lors d’une CAN) ont été dans la lignée de leur compétition : très solides, mais peu flamboyants.

Simon capitaine, Osimhen sur le ban

La preuve ? Ils n’ont cadré qu’un seul tir, par Mohamed Salah en fin de match (82e). Avec un Moses Simon capitaine et un Victor Osimhen étrangement resté sur le banc, le Nigeria a été plus dominateur. Dans la lignée de leur mois marocain, finalement. Paul Onuachu et Ademola Lookman ont même marqué, mais seulement avant que la VAR n’intervienne (39e et 46e). Après leur élimination aux tirs aux buts contre le Maroc, le Nigeria termine donc sa CAN en beauté. Ils ont chopé la recette de cet exercice, mais pas au bon moment…

Pourquoi plusieurs joueurs pourraient manquer la finale de la CAN

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 22h
81
40
30
Revivez PSG-Lille (3-0)
Revivez PSG-Lille (3-0)

Revivez PSG-Lille (3-0)

Revivez PSG-Lille (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!