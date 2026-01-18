S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Petite finale
  • Égypte-Nigeria (0-0, 2-4 aux TAB)

Éric Chelle demande pardon à ses parents

FC
Partager
104
Éric Chelle demande pardon à ses parents

Le Nigeria a remporté une finale, mais seulement la petite. Celle qui permet de monter sur le podium de la Coupe d’Afrique des nations, et non pas de remporter la compétition. Sur beIN SPORTS, après la victoire aux tirs au but de son équipe face à l’Égypte, Éric Chelle était donc partagé entre la joie procurée par cette troisième place et la déception de ne pas être allé au bout.

Ému, le sélectionneur des Super Eagles s’est même excusé auprès de ses parents : « Si nous n’avions pas obtenu cette troisième place, il m’aurait été très difficile de continuer. Même en tant qu’entraîneur… J’avais promis à mon père et à ma mère de revenir avec la Coupe d’Afrique alors papa, maman : pardonnez-moi, je ne reviens que avec la troisième place… » Foutus pénos, finalement.

Le Nigeria sur le podium grâce aux manqués de Salah et Marmoush

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

25
Revivez Angers-OM (2-5)
Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!