Éric Chelle demande pardon à ses parents

Le Nigeria a remporté une finale, mais seulement la petite. Celle qui permet de monter sur le podium de la Coupe d’Afrique des nations, et non pas de remporter la compétition. Sur beIN SPORTS, après la victoire aux tirs au but de son équipe face à l’Égypte, Éric Chelle était donc partagé entre la joie procurée par cette troisième place et la déception de ne pas être allé au bout.

Ému, le sélectionneur des Super Eagles s’est même excusé auprès de ses parents : « Si nous n’avions pas obtenu cette troisième place, il m’aurait été très difficile de continuer. Même en tant qu’entraîneur… J’avais promis à mon père et à ma mère de revenir avec la Coupe d’Afrique alors papa, maman : pardonnez-moi, je ne reviens que avec la troisième place… » Foutus pénos, finalement.

Le Nigeria sur le podium grâce aux manqués de Salah et Marmoush