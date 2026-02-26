Martín Demichelis nouveau coach de Majorque

Plutôt un disciple de Marcelo Bielsa ou de Diego Simeone ? Quelques jours après le licenciement de Jagoba Arrasate, Majorque a jeté son dévolu sur un nom bien connu. En tant que joueur plus que dans le costume d’entraîneur : Martín Demichelis. À 45 ans, l’ancien défenseur du Bayern Munich ou de Manchester City est passé de l’autre côté du miroir et va connaître sa première expérience en tant que coach principal d’un club du top 5 européen.

La fin de saison et plus si affinités

Jusqu’à présent, il avait officié au centre de formation du Bayern, à River Plate entre 2022 et 2024, au CF Monterrey en 2024-2025. Il aura du pain sur la planche puisque le club des Baléares est actuellement 18e de Liga.

Martín Demichelis, nuevo entrenador del RCD Mallorca ❤️🖤 El técnico argentino firma hasta final de temporada con opción a una adicional. 𝐁𝐞𝐧𝐯𝐢𝐧𝐠𝐮𝐭 𝐚 𝐜𝐚 𝐭𝐞𝐯𝐚, 𝐌𝐚𝐫𝐭𝛊́𝐧. pic.twitter.com/i7h3E2twJ7 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) February 26, 2026

« L’entraîneur argentin a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une année supplémentaire », indique le communiqué du club.

Il a une arme fatale pour faire courir ses joueurs.

L’entraîneur de Majorque se fait virer et donne une conférence de presse le lendemain