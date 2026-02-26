S’abonner au mag
Martín Demichelis nouveau coach de Majorque

Martín Demichelis nouveau coach de Majorque

Plutôt un disciple de Marcelo Bielsa ou de Diego Simeone ? Quelques jours après le licenciement de Jagoba Arrasate, Majorque a jeté son dévolu sur un nom bien connu. En tant que joueur plus que dans le costume d’entraîneur : Martín Demichelis. À 45 ans, l’ancien défenseur du Bayern Munich ou de Manchester City est passé de l’autre côté du miroir et va connaître sa première expérience en tant que coach principal d’un club du top 5 européen.

La fin de saison et plus si affinités

Jusqu’à présent, il avait officié au centre de formation du Bayern, à River Plate entre 2022 et 2024, au CF Monterrey en 2024-2025. Il aura du pain sur la planche puisque le club des Baléares est actuellement 18e de Liga.

« L’entraîneur argentin a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une année supplémentaire », indique le communiqué du club.

Il a une arme fatale pour faire courir ses joueurs.

