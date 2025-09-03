Le capitaine de Majorque privé de salaire après avoir critiqué son entraîneur

Au coin dès la rentrée.

Samedi dernier, le Real Madrid s’est imposé contre Majorque dans le cadre de la deuxième journée de Liga. Lors de cette défaite, les fesses du milieu de terrain des Bermellones Dani Rodríguez sont restés assises sur les banc soyeux du Bernabéu. Pour cette rencontre de gala, l’entraîneur de Majorque Jagoba Arrasate, n’a pas souhaité utiliser l’expérience du vétéran espagnol, 37 ans.

Cette décision a conduit le joueur à critiquer les choix de son entraîneur sur Instagram. « La méritocratie, la culture et le respect du travail brille par leur absence », avait-il écrit, avant de reprocher à Arrasate d’avoir fait entrer la nouvelle recrue Jan Virgili à sa place. « Ça fait mal de voir qu’un joueur tout juste arrivé, qui n’a fait qu’un entraînement, ait l’opportunité de jouer avant des coéquipiers qui sont ici depuis des années, qui défendent ce maillot à la sueur de leur front et qui font passer le club avant tout le reste ».

Brassard et salaire retirés

Trois jours après la publication de ces propos, le club espagnol a annoncé dans un communiqué ce mercredi qu’il retirait le brassard de capitaine à son joueur suite à ses propos. Cerise sur le gâteau, Dani Rodríguez est aussi privé de salaire puisque son contrat avec Majorque est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Nota informativa: Dani Rodríguez — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) September 3, 2025

On ne l’y reprendra plus à clamer son amour pour son club.

