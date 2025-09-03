S’abonner au mag
  • Espagne
  • Majorque

Le capitaine de Majorque privé de salaire après avoir critiqué son entraîneur

MBC
Le capitaine de Majorque privé de salaire après avoir critiqué son entraîneur

Au coin dès la rentrée.

Samedi dernier, le Real Madrid s’est imposé contre Majorque dans le cadre de la deuxième journée de Liga. Lors de cette défaite, les fesses du milieu de terrain des Bermellones Dani Rodríguez sont restés assises sur les banc soyeux du Bernabéu. Pour cette rencontre de gala, l’entraîneur de Majorque Jagoba Arrasate, n’a pas souhaité utiliser l’expérience du vétéran espagnol, 37 ans.

Cette décision a conduit le joueur à critiquer les choix de son entraîneur sur Instagram« La méritocratie, la culture et le respect du travail brille par leur absence », avait-il écrit, avant de reprocher à Arrasate d’avoir fait entrer la nouvelle recrue Jan Virgili à sa place. « Ça fait mal de voir qu’un joueur tout juste arrivé, qui n’a fait qu’un entraînement, ait l’opportunité de jouer avant des coéquipiers qui sont ici depuis des années, qui défendent ce maillot à la sueur de leur front et qui font passer le club avant tout le reste ».

Brassard et salaire retirés

Trois jours après la publication de ces propos, le club espagnol a annoncé dans un communiqué ce mercredi qu’il retirait le brassard de capitaine à son joueur suite à ses propos. Cerise sur le gâteau, Dani Rodríguez est aussi privé de salaire puisque son contrat avec Majorque est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

On ne l’y reprendra plus à clamer son amour pour son club.

Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Liga

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
95
43

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine