Donald Trump sera de la partie pour le tirage de la Coupe du monde

Sans grande surprise.

Donald Trump sera bien de la partie pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 vendredi. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé la présence du président américain au Kennedy Center, à Washington, lieu qu’il a repris en mains après l’avoir accusée de dérive progressiste.

La délégation iranienne boycotte le tirage

À 79 ans, Trump a fait du Mondial l’un des symboles de son second mandat, quitte à influencer l’organisation par des prises de position sur l’immigration, la demande d’un visa pour les supporters, ou la volonté de déplacer des matchs dans des villes selon lui pas assez sûres. En réaction, la délégation iranienne avait choisi de boycotter ce tirage au sort après que les États-Unis ont refusé de délivrer des visas à plusieurs membres.

