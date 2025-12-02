S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Donald Trump sera de la partie pour le tirage de la Coupe du monde

CM
Donald Trump sera de la partie pour le tirage de la Coupe du monde

Sans grande surprise.

Donald Trump sera bien de la partie pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 vendredi. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé la présence du président américain au Kennedy Center, à Washington, lieu qu’il a repris en mains après l’avoir accusée de dérive progressiste.

La délégation iranienne boycotte le tirage

À 79 ans, Trump a fait du Mondial l’un des symboles de son second mandat, quitte à influencer l’organisation par des prises de position sur l’immigration, la demande d’un visa pour les supporters, ou la volonté de déplacer des matchs dans des villes selon lui pas assez sûres. En réaction, la délégation iranienne avait choisi de boycotter ce tirage au sort après que les États-Unis ont refusé de délivrer des visas à plusieurs membres.

Zohran Mamdani sera-t-il lui aussi de la partie ?

Quelques conseils pour redonner le sourire à Hansi Flick

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!