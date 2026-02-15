S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J22
  • OL-Nice (2-0)

Corentin Tolisso à propos de son 50e but avec l’OL : « C’est symbolique »

LB
Corentin Tolisso à propos de son 50e but avec l’OL : « C’est symbolique »

Beaucoup de records. En inscrivant le premier but de la rencontre face à Nice (2-0), Corentin Tolisso a inscrit son 50e but sous le maillot lyonnais. Un but que le numéro 8 de l’OL est « fier » d’avoir mis devant ses enfants et ses parents.

Il égale Bernard Lacombe

Outre la portée symbolique du 50e but inscrit, Tolisso disputait également son 222e match avec l’OL face à Nice, soit autant de rencontres disputées dans l’élite du football hexagonal que Bernard Lacombe. Au micro de Ligue 1+, le milieu de terrain des Gones n’a pas hésité à partager sa joie : « C’est important, c’est symbolique et j’espère en mettre beaucoup plus. Pourquoi pas rêver. »

En tout cas, les rêves de Ligue des champions, eux, sont bien réels.

« Je suis fier de voir où est l’OL à l’heure actuelle », complimente Rayan Cherki

LB

20
  • Ligue 1
  • J22
  • Lyon-Nice
