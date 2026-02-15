Corentin Tolisso à propos de son 50e but avec l’OL : « C’est symbolique »

Beaucoup de records. En inscrivant le premier but de la rencontre face à Nice (2-0), Corentin Tolisso a inscrit son 50e but sous le maillot lyonnais. Un but que le numéro 8 de l’OL est « fier » d’avoir mis devant ses enfants et ses parents.

🎙️Corentin Tolisso sur son 50e but sous le maillot lyonnais : "Je suis fier de l'avoir marqué devant mes enfants.'#OLOGCN pic.twitter.com/Mxet77JJ1L — L1+ (@ligue1plus) February 15, 2026

Il égale Bernard Lacombe

Outre la portée symbolique du 50e but inscrit, Tolisso disputait également son 222e match avec l’OL face à Nice, soit autant de rencontres disputées dans l’élite du football hexagonal que Bernard Lacombe. Au micro de Ligue 1+, le milieu de terrain des Gones n’a pas hésité à partager sa joie : « C’est important, c’est symbolique et j’espère en mettre beaucoup plus. Pourquoi pas rêver. »

En tout cas, les rêves de Ligue des champions, eux, sont bien réels.

« Je suis fier de voir où est l’OL à l’heure actuelle », complimente Rayan Cherki