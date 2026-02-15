Odsonne Edouard : « On ne va pas se cacher »

L’appétit vient en mangeant. Large vainqueur du Paris FC samedi (0-5), Lens garde la tête de la Ligue 1 après 22 journées. Le break est fait dans la course au podium avec déjà 12 points d’avance sur le quatrième, Marseille, et le Racing se prend de plus en plus à rêver d’une saison digne du cru 2022-2023. L’équipe de Franck Haise avait alors terminé deuxième du championnat, un petit point derrière le PSG.

Invité de Ligue 1+ dimanche soir, Odsonne Edouard a annoncé la couleur : « La Ligue des champions, déjà, c’était un objectif pour le club. Maintenant, on est en bonne posture pour jouer le titre, on ne va pas se cacher. On va se donner les moyens jusqu’au bout. On est des compétiteurs. On fera les comptes à la fin mais en tout cas on se donne toutes les chances, on va jouer à fond. »

« J’ai regardé les premiers matchs du RC Lens en détails avant que j’arrive. J’ai senti le potentiel de l’équipe, poursuit-il. Dès mes premières semaines, j’ai senti qu’on allait faire quelque chose de grand cette saison. On est en train de le faire, j’espère que ça va continuer. »

Ah oui, si vous vous posez la question : Lens-PSG, ce sera le 12 avril.

