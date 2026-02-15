Six minutes de jeu... et tout le monde rentre à la maison

Ça fait cher l’aller-retour pour les supporters visiteurs. La 23e journée d’Eredivisie devait s’achever ce dimanche par une affiche intéressante entre le Sparta Rotterdam (5e) et le NEC Nimègue (4e). Le public est resté sur sa faim, puisque le match a été stoppé au bout de 6 minutes et 56 secondes de jeu. La coupable : la météo.

❌ De wedstrijd Sparta - N.E.C. is definitief gestaakt. Op een later moment zal er meer informatie volgen over wanneer deze wedstrijd wordt afgemaakt. Tickets voor deze wedstrijd blijven ook op de nieuwe datum geldig.#SPANEC pic.twitter.com/2cQH969buD — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) February 15, 2026

L’arbitre avait décidé de lancer la rencontre sur une pelouse bien blanche, en croisant les doigts pour que le ciel se montre clément. L’agressivité des flocons l’a toutefois poussé à vite se raviser et à siffler la fin de la récré alors qu’elle venait tout juste de commencer, le terrain étant devenu impraticable. Tout le monde a donc dû rentrer chez soi, à peine arrivé. Le match reprendra à partir de la 7e minute de jeu mardi soir.

En FA Cup, l’arbitre aurait laissé jouer.

