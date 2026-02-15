S’abonner au mag
  • Eredivisie
  • J23
  • Sparta-NEC

Le match Sparta Rotterdam-NEC arrêté au bout de... six minutes de jeu

QB
Six minutes de jeu... et tout le monde rentre à la maison

Ça fait cher l’aller-retour pour les supporters visiteurs. La 23e journée d’Eredivisie devait s’achever ce dimanche par une affiche intéressante entre le Sparta Rotterdam (5e) et le NEC Nimègue (4e). Le public est resté sur sa faim, puisque le match a été stoppé au bout de 6 minutes et 56 secondes de jeu. La coupable : la météo.

L’arbitre avait décidé de lancer la rencontre sur une pelouse bien blanche, en croisant les doigts pour que le ciel se montre clément. L’agressivité des flocons l’a toutefois poussé à vite se raviser et à siffler la fin de la récré alors qu’elle venait tout juste de commencer, le terrain étant devenu impraticable. Tout le monde a donc dû rentrer chez soi, à peine arrivé. Le match reprendra à partir de la 7e minute de jeu mardi soir.

En FA Cup, l’arbitre aurait laissé jouer.

Bas Dost met un terme à sa carrière, deux ans après son arrêt cardiaque

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Logo de l'équipe FC Twente
Enschede, Niederlande, 28.05.2023: Vaclav Cerny (FC Twente) Torjubel, julelt nach seinem Treffer 3:1 waehrend des Spiels der Eredivisie zwischen FC Twente vs AFC Ajax, FC Twente vs AFC Ajax im de Grolsch Veste am 28. May 2023 in Enschede, Niederlande. (Foto von Nesimages/Michael Bulder/DeFodi Images) Enschede, Netherlands, 28.05.2023: Vaclav Cerny (FC Twente) Celebrates after scoring his teams 3:1 goal during the Eredivisie match between FC Twente vs AFC Ajax, FC Twente vs AFC Ajax at the De Grolsch Veste on May 28, 2023 in Enschede, Netherlands. (Photo by Nesimages/Michael Bulder/DeFodi Images) - Photo by Icon sport
Enschede, Niederlande, 28.05.2023: Vaclav Cerny (FC Twente) Torjubel, julelt nach seinem Treffer 3:1 waehrend des Spiels der Eredivisie zwischen FC Twente vs AFC Ajax, FC Twente vs AFC Ajax im de Grolsch Veste am 28. May 2023 in Enschede, Niederlande. (Foto von Nesimages/Michael Bulder/DeFodi Images) Enschede, Netherlands, 28.05.2023: Vaclav Cerny (FC Twente) Celebrates after scoring his teams 3:1 goal during the Eredivisie match between FC Twente vs AFC Ajax, FC Twente vs AFC Ajax at the De Grolsch Veste on May 28, 2023 in Enschede, Netherlands. (Photo by Nesimages/Michael Bulder/DeFodi Images) - Photo by Icon sport
  • Paris sportifs
Pronostic Twente Sparta Rotterdam : Analyse, cotes et prono du barrage de l'Eredivisie

Pronostic Twente Sparta Rotterdam : Analyse, cotes et prono du barrage de l'Eredivisie

Pronostic Twente Sparta Rotterdam : Analyse, cotes et prono du barrage de l'Eredivisie
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Lens va-t-il être champion de France 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 24h
123
42

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!