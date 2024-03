Première défaite en championnat pour le PSV de Peter Bosz

Toutes les belles séries ont une fin…

Après 26 rencontres sans connaître la défaite en championnat, le PSV Eindhoven s’est finalement incliné sur la pelouse de Nijmegen, à l’occasion de la 27e journée d’Eredivisie (3-1). Un revers que rien ne semblait indiquer après 20 minutes de jeu, alors que Johan Bakayoko avait ouvert le score pour les hommes de Peter Bosz. Mais NEC n’a pas lâché l’affaire, alors que le résultat du match aller avait été sans appel (4-0 pour le PSV). Juste avant la pause, c’est Lasse Schone, ancien de l’Ajax, qui a égalisé sur pénalty. En deuxième période, les locaux ont emballé leur public avec deux réalisations, de Kodai Sano d’abord, peu de temps après la sortie des vestiaires puis de Sylla Sow à l’heure de jeu pour doubler leur avance. A 10 minutes du terme, Luuk de Jong a eu l’occasion de réduire le score et de relancer la fin de match, mais le buteur emblématique du club s’est loupé sur penalty et n’a pu empêcher le premier revers des siens.

Eliminés en Ligue des champions et en coupe, les Boeren ne réussiront donc pas leur grand défi de la fin de saison, mais pourront se concentrer sur la quête d’un premier titre depuis 2018 qui leur tend les bras, alors qu’ils possèdent provisoirement 10 points d’avance sur leur dauphin Feyenoord, qui affronte Utrecht demain, à sept journées de la fin du championnat. Promu en 2021, le club de Nimègue, situé proche de la frontière allemande, continue de son côté sa très belle saison, en confortant sa place parmi les qualifiés pour les phases finales octroyant les tickets pour la Conférence League l’an prochain, avec une belle cinquième place, en attendant la rencontre de l’Ajax prévue dimanche. Parmi les grands championnats européens, on ne compte donc plus que le Bayer Leverkusen comme équipe invaincue cette saison.

Le couperet n’était pas passé loin pour les Allemands, il a été fatal aux Néerlandais.