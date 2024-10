Mahrez, Sampaoli et rodéo : Savinho raconte ses premières amours

From la cambrousse brésilienne to Sarcelles.

Dans un long portrait que lui a consacré le Daily Mail, Savinho est revenu sur les différentes étapes de sa jeune vie. À seulement 20 ans, l’ailier brésilien a en effet connu quatre clubs (non, nous n’avons pas compté Troyes) et plusieurs moments clés. Parmi eux, sa rencontre avec Jorge Sampaoli, qui l’a lancé en professionnel à l’Atlético Mineiro alors qu’il avait 16 ans : « Monsieur Sampaoli a changé ma vie et celle de toute ma famille. C’est mon deuxième père. Son truc, c’était de prendre mon téléphone ou mes crampons et de les cacher n’importe où dans le centre d’entraînement. Je devais donc partir à leur recherche, et ça pouvait me prendre très, très longtemps. »

Outre les blagues de l’Argentin, Savinho a également raconté sa passion pour le rodéo. Originaire de São Mateus, une ville agricole de la côte-est du Brésil et ayant grandi au sein de la ferme familiale, le gamin a suivi la tradition en se prenant au jeu des chevaux ou taureaux : « J’aime beaucoup les chevaux. Jusqu’à mes 16 ans, mes débuts en professionnel, je ne faisais que cela. Le rodéo est très important chez nous. Nous en avons aussi avec des taureaux. Une activité beaucoup plus dangereuse. Si je n’étais pas footballeur, peut-être que j’aurais poursuivi. » Enfin, le casse-cou a clamé son amour pour Riyad Mahrez, sosie technique officiel : « C’est vrai que l’on se ressemble beaucoup sur le terrain. Mon rêve a toujours été de jouer comme lui. Lorsque je suis arrivé à Manchester City, j’ai tout de suite demandé à Ederson comment Riyad Mahrez s’entraînait, quelle attitude il avait sur le terrain. Je le suis depuis mes débuts au Brésil. » L’international algérien appréciera.

Dans vingt-ans, un jeune sarcellois se rêvera certainement en Savinho.

Un record d’invincibilité pour Manchester City