Lens s’impose contre Saint-Étienne grâce à un joker et à un penalty sauvé

Lens 1-0 Saint-Étienne

But : Koyalipou (75e) pour les Artésiens

Le soleil permet aux Lensois de retrouver des couleurs !

Ce dimanche, Lens s’est imposé d’une courte tête face à Saint-Étienne (1-0) et a regagné un peu en confiance après sa défaite lors du derby du Nord. Bien que plus convaincants dans le jeu, les hommes de Will Still peuvent tout de même remercier chaleureusement Irvin Cardona pour sa maladresse sur penalty et Goduine Koyalipou pour sa bonne entrée en jeu. Au classement, les Lensois sont neuvièmes (avec 42 points), tandis que les Stéphanois restent dans la zone rouge à la 17e et avant-dernière place (avec 23 unités au compteur). Dominateurs tout au long de la première période, les Sang et Or ont multiplié les occasions franches sans trouver le chemin du but : la VAR a par exemple privé Deiver Machado de l’ouverture du score pour un hors-jeu de quelques centimètres, alors que Gautier Larsonneur a réalisé un match solide en stoppant différentes tentatives (de Neil El Aynaoui, Andy Diouf ou encore Ruben Aguilar).

Le tournant Ryan

Juste avant la pause, les Verts ont eu l’occasion de braquer leurs adversaires grâce à un penalty obtenu par Zuriko Davitashvili après une faute de Malang Sarr : aux onze mètres, Irvin Cardona a toutefois balancé une tentative peu convaincante et stoppée par Mathew Ryan (45e+3). Au cours d’un second acte moins riche en actions de but, les Artésiens ont longtemps galéré avant de finalement se libérer grâce à un de leurs remplaçants. : entré en jeu à la 66e minute de jeu, Goduine Koyalipou a ouvert le score neuf minutes plus tard en réceptionnant un centre en retrait de Deiver Machado (1-0, 75e). Et malgré toute la bonne volonté de l’ASSE, le Racing est resté supérieur physiquement en gardant suffisamment le pied sur le ballon pour s’assurer un succès sans trop de frayeur.

La course à l’Europe n’est pas encore finie, pour le RCL.

