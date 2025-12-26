S’abonner au mag
Le maire de New York garde un excellent souvenir de Sénégal-France en 2002

Pas un doux souvenir pour tout le monde.

Dans un entretien sur la chaîne YouTube Pharaohtalks, Zohran Mamdani, le nouveau maire de New York, qui a récemment reçu un maillot de Marouane Chamakh, a fait une déclaration qui risque de rappeler de mauvais souvenirs aux supporters des Bleus. Interrogé sur son enfance, le fan d’Arsenal a lâché que le match d’ouverture du Mondial 2002 entre le Sénégal et la France (1-0) avait une place particulière dans son cœur.

« Papa Bouba Diop, 1-0, l’un de mes meilleurs souvenirs. »

« D’habitude, mon père ne me laissait jamais arriver en retard à l’école, mais en 2002, quand le Sénégal a battu la France lors du match d’ouverture… Ben je suis arrivé en retard (sourire), a confié l’homme né en Ouganda et arrivé aux États-Unis à l’âge de 7 ans. Papa Bouba Diop, 1-0, l’un de mes meilleurs souvenirs. Cette équipe sénégalaise, avec Henri Camara, Khalilou Fadiga, El-Hadji Diouf, ce sont des souvenirs marquants de ma jeunesse. » Toujours dans cette interview, le maire de New York a soufflé que l’outsider de cette CAN était « le Sénégal ou l’Égypte ».

Pourvu qu’il ne soit pas devant sa télé le 16 juin prochain.

Sondage : la France terminera-t-elle première de son groupe à la Coupe du monde 2026 ?

