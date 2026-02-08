S’abonner au mag
Timothy Weah se confie sur ses doutes avant de signer à l'OM

Le blues du fils Weah. Interrogé par Téléfoot ce dimanche à quelques heures du Classique face au Paris-Saint-Germain, Timothy Weah s’est longuement confié sur ses doutes et son manque d’épanouissement à la Juventus.

La volonté de rester à Marseille

Couteau suisse et homme de confiance de Roberto De Zerbi cette saison, Tim Weah n’est pourtant pas arrivé à l’OM cet été avec le maximum de confiance. L’ancien titi parisien s’est confié au micro de TF1 sur les périodes de doutes qu’il a connu lors de son expérience à la Juventus. « Quand je suis arrivé ici, ils ont pris un joueur un peu cassé, en manque de confiance. Me lever le matin, c’était dur pour moi, d’aller à l’entraînement. Parce que les choses n’allaient pas pour moi. Donc ils ont fait un pari sur moi », a assuré le numéro 22 marseillais.

Prêté par la Juventus, le fils de George espère voir le club phocéen lever son option d’achat de 14 millions d’euros à l’échéance de la saison, lui qui souhaite rester à Marseille «  longtemps ». Il a également longuement détaillé l’importance de Roberto De Zerbi dans son choix de rallier la capitale provençale : « Le coach a vraiment eu confiance en moi. Il m’a appelé à quatre heures du matin en pyjama, en FaceTime. Il fumait, il m’a dit: « Tim, il faut que tu viennes ici. Tu vas voir, ici c’est chez toi ». Et à l’aéroport j’ai été reçu comme si c’était chez moi. »

Déjà adopté par le peuple marseillais, ne reste plus qu’à l’ancien titi parisien de jouer un vilain tour à son club formateur.

