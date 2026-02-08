S’abonner au mag
  • Liga
  • J23
  • Séville FC-Gérone

Thomas Lemar met fin à trois ans de disette

LB
Thomas Lemar met fin à trois ans de disette

Après trois années de galères et de combats. Retardé de 24 heures à cause des inondations qui touchent la capitale andalouse, Séville a vu ce dimanche Thomas Lemar inscrire son premier but depuis trois ans.

1058 jours de disette

Depuis le 18 mars 2023, le champion du monde tricolore 2018 n’avait plus trouvé le chemin des filets. Débarqué à Gérone, en provenance de l’Atlético de Madrid cet été, Thomas Lemar a donc inscrit son premier but depuis 1058 jours, soit 2 ans, 10 mois et 21 jours depuis sa dernière réalisation avec les Colchoneros face à Valence.

Enfin la fin des galères pour le Guadeloupéen ?

LB

Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!