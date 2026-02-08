Thomas Lemar met fin à trois ans de disette

Après trois années de galères et de combats. Retardé de 24 heures à cause des inondations qui touchent la capitale andalouse, Séville a vu ce dimanche Thomas Lemar inscrire son premier but depuis trois ans.

1058 jours de disette

Depuis le 18 mars 2023, le champion du monde tricolore 2018 n’avait plus trouvé le chemin des filets. Débarqué à Gérone, en provenance de l’Atlético de Madrid cet été, Thomas Lemar a donc inscrit son premier but depuis 1058 jours, soit 2 ans, 10 mois et 21 jours depuis sa dernière réalisation avec les Colchoneros face à Valence.

Enfin la fin des galères pour le Guadeloupéen ?