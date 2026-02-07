S’abonner au mag
  • Serie A
  • J24
  • Genoa-Naples (2-3)

Højlund et McTominay rattrapent les boulettes improbables de Buongiorno

QB
Naples gagne malgré deux énormes boulettes

Genoa 2-3 Naples

Buts : Malinovskyi (3e S.P.), Colombo (57e) // Højlund (20e, 90e+5 S.P.), McTominay (22e)

Les anciens Mancuniens font du bien. Malgré sa défense cataclysmique, Naples a arraché la victoire sur la pelouse du Genoa ce samedi (2-3). Le champion d’Italie en titre peut dire un grand merci à Rasmus Højlund et Scott McTominay. L’attaquant danois a marqué de près après une frappe de l’Écossais, avant que le milieu trouve la faille par lui-même d’une frappe lumineuse à 25 mètres. Et alors que le match nul semblait inéluctable, Højlund a fait pencher la balance du côté napolitain en transformant un penalty à la 90e+5.

Il fallait bien ça pour compenser les boulettes d’Alessandro Buongiorno. Premier acte au bout de 10 secondes de jeu : sa passe en retrait mal assurée met Alex Meret en difficulté, et Vitinha, qui traînait par là, se fait faucher par le gardien. Penalty, transformé sans trembler par Ruslan Malinovskyi. Il a refait des siennes en deuxième période en perdant le ballon en position de dernier défenseur, sous la pression de Lorenzo Colombo, qui a remonté le terrain tout seul pour aller égaliser en croisant sa frappe du gauche.

Buongiorno, c’est ciao.

Bologne choque le Napoli, la Fiorentina reste lanterne rouge

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!