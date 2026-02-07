Naples gagne malgré deux énormes boulettes

Genoa 2-3 Naples

Buts : Malinovskyi (3e S.P.), Colombo (57e) // Højlund (20e, 90e+5 S.P.), McTominay (22e)

Les anciens Mancuniens font du bien. Malgré sa défense cataclysmique, Naples a arraché la victoire sur la pelouse du Genoa ce samedi (2-3). Le champion d’Italie en titre peut dire un grand merci à Rasmus Højlund et Scott McTominay. L’attaquant danois a marqué de près après une frappe de l’Écossais, avant que le milieu trouve la faille par lui-même d’une frappe lumineuse à 25 mètres. Et alors que le match nul semblait inéluctable, Højlund a fait pencher la balance du côté napolitain en transformant un penalty à la 90e+5.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿⭐️ | Scott McTOMINAY met le Napoli devant avec cette frappe MAGNIFIQUE ! ☄️ 2 buts en 2 minutes pour les hommes d’Antonio Conte ! ⚡️ Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲#GenoaNapoli pic.twitter.com/x8C6IwYdW3 — DAZN France (@DAZN_FR) February 7, 2026

Il fallait bien ça pour compenser les boulettes d’Alessandro Buongiorno. Premier acte au bout de 10 secondes de jeu : sa passe en retrait mal assurée met Alex Meret en difficulté, et Vitinha, qui traînait par là, se fait faucher par le gardien. Penalty, transformé sans trembler par Ruslan Malinovskyi. Il a refait des siennes en deuxième période en perdant le ballon en position de dernier défenseur, sous la pression de Lorenzo Colombo, qui a remonté le terrain tout seul pour aller égaliser en croisant sa frappe du gauche.

❤️💙 | Le Napoli concède l’égalisation après une ERREUR GROSSIÈRE d’Alessandro Buongiorno ! 😰 Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲#GenoaNapoli pic.twitter.com/saLmyi2aTq — DAZN France (@DAZN_FR) February 7, 2026

Buongiorno, c’est ciao.

