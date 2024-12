Naples récupère la tête de la Serie A

Genoa 1-2 Naples

Buts : Pinamonti (51e) pour le Genoa // Anguissa (15e) et Rrahmani (23e) pour Naples

On ne se Gênes pas !

Grâce à sa victoire sur la pelouse du Genoa ce samedi (1-2), Naples a repris la tête du championnat. Frank Zambo Anguissa, auteur de son troisième but de la saison (0-1, 15e), et Amir Rrahmani (0-2, 23e) ont facilité la tâche des Partenopei en marquant dans la première demi-heure. Andrea Pinamonti a relancé la partie, laissant le public du Luigi Ferraris espérer jusqu’au bout (1-2, 51e).

Noël sur le trône ?

Malgré les entrées de Vitinha (70e) et Mario Balotelli (84e), le Genoa est cependant reparti bredouille et reste fébrilement au-dessus de la zone rouge. Côté napolitain, il n’y a plus qu’à attendre le match de l’Atalanta contre Empoli du dimanche pour savoir si l’on passera Noël en tête.

La magie existe, mais Antonio ne Conte probablement pas là-dessus.

→ Classement et résultats de la Serie A

Toujours convalescent, le Napoli évite de peu la défaite face au Genoa