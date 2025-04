La création d’une deuxième coupe nationale en France ? Une idée rejetée !

À notre grande surprise (non), vous êtes près de 80% à ne pas vouloir d’une nouvelle compétition nationale dans l’Hexagone.

L’apparition des cinq changements, la disparition de la Coupe de la Ligue, les équipes du ventre mou qui ne jouent plus rien à la mi-championnat… Pour vous, ce ne sont en aucun cas des arguments pour lancer une nouvelle compétition ! Mais des idées ont quand même émergées chez les lecteurs de sofoot.com. Florilège.

Pour stevealbinos, « faisons la Coupe du Ventre Mou avec des clubs pas concernés par l’Europe ou le maintien ! Avec le TFC notamment, pour pimenter la fin de saison au Stadium ! », alors que randymarsh rappelle que le foot est politique : « Une coupe avec seulement des joueurs d’extrême droite et cons comme des bites, la coupe Gland-Bardella. »

Certains sont honnêtes, comme natheo : « La coupe de la Ligue me manque, c’était une chouette compétition, et ça permettait de voir plus souvent les remplaçants. Rien à battre de ceux qui disent que les calendriers sont surchargés, faites tourner l’effectif bordel et vous aurez pas de problèmes. » Un véritable cri du cœur.

Notre Dijonnais préféré arnino imagine « une coupe de la ligue avec 4 divisions de 18 clubs engagés. Dès septembre, on lance des matchs à élimination directe. Attention, pas de poules de niveau ou autre, non, toutes les boules avec les noms de clubs dans la même bassine, histoire de pas privilégier les costauds. Et à chaque tour pareil, on remet les qualifiés dans la bassine, et on retire au sort. Le plus gros club se déplace chez le plus petit. Et le petit joue dans son stade. Prolongation si nul à la 90e. Et si toujours nul à la fin, on met en place un système de penaltys mais sur le modèle de ce qui se fait au hockey, avec 10 tireurs, histoire de rester sur des phases de jeu, pas sur une épreuve de loterie qui ne reflète pas le niveau des équipes pendant le match. » Ça ne parait si simple dit comme ça.

arsouillewenger a choisi d’être pragmatique : «Pour voir les clubs de Ligue 1 se fracasser dans une nouvelle coupe ? Non merci, on a déjà la coupe de France et les coupes d’Europe pour ça. C’est pas la création d’une nouvelle coupe qui empêchera la moitié des clubs de ligue 1 de tomber contre des clubs amateurs. »

Pas faux.

