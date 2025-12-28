S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. F
  • Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)

La Côte d'Ivoire et le Cameroun se télescopent, le Gabon éliminé

JB
La Côte d'Ivoire et le Cameroun se télescopent, le Gabon éliminé

Côte d’Ivoire 1-1 Cameroun

Buts : A. Diallo (51e) pour les Éléphants // Tchamadeu (56e) pour les Lions indomptables

Un choc qui a rempli son contrat.

Le duel au somment du groupe F de la CAN a offert une belle opposition, mais pas de vainqueur : la Côte d’Ivoire et le Cameroun partagent les points (1-1) à Marrakech et laissent le suspense planer avant la troisième journée des poules. Ce résultat élimine en revanche le Gabon, qui n’a jusqu’ici marqué aucun point dans cette Coupe d’Afrique.

Sous les yeux de Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Samuel Eto’o ou encore les frères Mbappé, les barres transversales ont tremblé dans le premier acte et c’est après la pause que les Ivoiriens ont trouvé la faille pour de bon – le joli but de Franck Kessié avait été annulé, plus tôt dans le match – grâce au pied gauche d’Amad Diallo, auteur d’une petite merveille (51e) quatre jours après avoir déjà fait gagner son pays contre le Mozambique (1-0). Le pauvre Ghislain Konan, impressionnant par ailleurs et d’ailleurs passeur décisif sur l’ouverture du score, a ensuite offert l’égalisation malgré lui en déviant la frappe de Junior Tchamadeu (56e).

On se retrouve au tour suivant ?

Les tops et les flops de Côte d'Ivoire-Cameroun

JB

