  • Espagne
  • Real Madrid

Varane salue la décision du Real Madrid d’abandonner le projet de Superligue

Des applaudissements pour l’ancien patron… Dans une publication ce jeudi sur X, Raphaël Varane s’est dit ravi de l’accord conclu entre les Madrilènes, l’UEFA et l’European Football Clubs (EFC, présidé par Nasser Al Khelaïfi). En effet, ce mercredi, le Real Madrid et l’UEFA ont annoncé avoir trouvé un accord « pour le bien du football ». La conséquence de cet accord est que le Real Madrid, dernier promoteur de la Superligue, abandonne le projet de la Superligue, censé concurrencer la Ligue des champions.

Un hommage appuyé à Florentino Pérez

Le lendemain, le champion du monde 2018 s’est exprimé sur l’accord. L’ancien joueur du Real Madrid s’est montré heureux de la nouvelle, mais a également insisté sur le fait qu’il fallait désormais se concentrer sur d’autres thèmes : « Il doit permettre de se projeter sur tous les sujets : avenir des clubs, accessibilité des matchs pour les supporters, technologie à développer, et surtout calendrier et santé des joueurs. Il y a urgence. » De plus, il a tenu à rendre hommage au président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui, selon Varane, agit « dans l’intérêt du sport ».

On lui a dit qu’il n’était plus payé par les Madrilènes ?

Le Real Madrid et l’UEFA enterrent le projet de la Superligue

