Roberto De Zerbi ne digèrerait pas son échec avec l’OM

Chagrin d’amour. Si Roberto De Zerbi ne s’est pas encore exprimé publiquement après son départ de l’Olympique de Marseille, Margot Dumont a fait quelques révélations au micro de Canal+. Selon la journaliste, témoin direct de l’aventure européenne marseillaise, le désormais ex-coach des Phocéens ne cache pas sa peine.

La relation De Zerbi – Marseille aurait commencé à battre de l’aile fin janvier dernier : destination Bruges. « Ce qui fait mal, c’est que cette déroute spectaculaire à Bruges, c’est un peu le point de départ » déclare la native de Lyon. Pour rappel, l’OM a perdu sur le score sans appel de 3-0 à Bruges lors de la dernière journée de la phase de ligue de Ligue des champions avant de sortir du top 24 le même soir.

Peine de cœur pour l’Italien

Margot Dumont a tenu tête à Bertrand Latour, qui estime que l’ancien tacticien de Brighton n’a pas fait assez d’efforts d’investissement. « Il se dit très triste de cette situation, c’est un rêve qu’il n’a pas réalisé, comme une histoire d’amour qui se termine mal, explique Margot Dumont. Je l’ai vraiment senti très affecté. […] C’est quelqu’un de très authentique. »

"Je l'ai eu aujourd'hui, il se dit très triste et il me parlait de ça en me disant que c'est un rêve qu'il n'a pas réalisé. Je l'ai senti très affecté" 🗣️ Les révélations de Margot Dumont sur De Zerbi ! Le Late FC revient sur les révélations du début de soirée sur C+ FOOT 🖥️ pic.twitter.com/NZTEZcfd5Q — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2026

Authentique, voire sentimental ?

À l’OM, le volcan est à l’intérieur