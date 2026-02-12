Ange Postecoglou tacle son ex

Ah, les relations toxiques… L’ancien entraîneur de Tottenham Ange Postecoglou, s’est permis quelques critiques envers le club londonien. Dans The Overlap, l’émission de Gary Neville, Ange Postecoglou est revenu sur le licenciement de son homologue et successeur Thomas Frank. Le technicien gréco-australien expose pourquoi les Spurs ont du mal à garder une cohérence entre leurs entraîneurs. « Si vous regardez la liste des noms, il n’y a pas vraiment de thème commun dans ce qu’ils essaient de faire », assure Postecoglou, supposant que l’ADN de Tottenham ne colle pas toujours avec les entraîneurs qu’il déniche. Mais quel ADN ?

"They're not a big club!" 😯 Ange Postecoglou gives his verdict on Spurs’ current situation after the sacking of Thomas Frank! 📣 pic.twitter.com/5SpXGhAKpI — The Overlap (@WeAreTheOverlap) February 12, 2026

« Mauricio (Pochettino) jouait d’une certaine manière qui, je pense, correspondait à l’ADN du club. Mais ils n’ont rien gagné. Ils (les dirigeants) se sont dit qu’ils avaient besoin d’un vainqueur. Alors, ils ont pris José (Mourinho). Il les a menés en finale de coupe et ils l’ont finalement licencié une semaine avant la finale… » explique-t-il.

Un poussin qui se voit comme un coq

Pour le coach, aujourd’hui sans club après un échec du côté de Nottingham Forest, les Spurs n’agissent pas comme ses concurrents : « C’est vraiment difficile de comprendre ce qu’ils essaient de construire. Quelle est leur identité ? Évidemment, ils ont construit un stade et des installations incroyables, mais quand on regarde les dépenses, en particulier leur structure salariale, ce n’est pas un grand club. » Grand club ou non, les Lillywhites ne se comporteraient pas comme tel.

Cette saison, Tottenham s’est qualifié en 8es de finale de Ligue des champions mais, en championnat, c’est la catastrophe. Les Londoniens pointent à la 16e place à 5 points de la zone rouge et n’ont plus gagné en Premier League depuis plus d’un mois.

L’Ange pas si gardien.

