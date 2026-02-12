S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Tottenham

Ange Postecoglou tacle son ex

EA
Ange Postecoglou tacle son ex
Partager
102

Ah, les relations toxiques… L’ancien entraîneur de Tottenham Ange Postecoglou, s’est permis quelques critiques envers le club londonien. Dans The Overlap, l’émission de Gary Neville, Ange Postecoglou est revenu sur le licenciement de son homologue et successeur Thomas Frank. Le technicien gréco-australien expose pourquoi les Spurs ont du mal à garder une cohérence entre leurs entraîneurs. « Si vous regardez la liste des noms, il n’y a pas vraiment de thème commun dans ce qu’ils essaient de faire », assure Postecoglou, supposant que l’ADN de Tottenham ne colle pas toujours avec les entraîneurs qu’il déniche. Mais quel ADN ?

« Mauricio (Pochettino) jouait d’une certaine manière qui, je pense, correspondait à l’ADN du club. Mais ils n’ont rien gagné. Ils (les dirigeants) se sont dit qu’ils avaient besoin d’un vainqueur. Alors, ils ont pris José (Mourinho). Il les a menés en finale de coupe et ils l’ont finalement licencié une semaine avant la finale… » explique-t-il.

Un poussin qui se voit comme un coq

Pour le coach, aujourd’hui sans club après un échec du côté de Nottingham Forest, les Spurs n’agissent pas comme ses concurrents : « C’est vraiment difficile de comprendre ce qu’ils essaient de construire. Quelle est leur identité ? Évidemment, ils ont construit un stade et des installations incroyables, mais quand on regarde les dépenses, en particulier leur structure salariale, ce n’est pas un grand club. » Grand club ou non, les Lillywhites ne se comporteraient pas comme tel.

Cette saison, Tottenham s’est qualifié en 8es de finale de Ligue des champions mais, en championnat, c’est la catastrophe. Les Londoniens pointent à la 16e place à 5 points de la zone rouge et n’ont plus gagné en Premier League depuis plus d’un mois.

L’Ange pas si gardien.

Tottenham privé d’un de ses Frenchies pour le reste de la saison

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!