L'UEFA ne change pas de position sur la Russie

L'UEFA ne change pas de position sur la Russie

Pas d’infléchissement du côté de l’UEFA. En marge du 50e Congrès de l’UEFA qui s’est tenu à Bruxelles ce jeudi, Aleksander Čeferin a assuré que la position de l’instance du football européen sur le sort de l’équipe nationale russe et de ses clubs n’avait pas changé.

Pas d’infléchissement pour l’UEFA contrairement à la FIFA

Une approche qui tranche avec la position de la FIFA et de Gianni Infantino qui s’est récemment dit favorable à une réintégration de la Russie dans les compétitions internationales. Si pour le président de l’UEFA sa position « reste inchangée », il a toutefois refusé de commenter les allégations faites par la FIFA : « Je ne peux pas commenter ce que la FIFA fait ou ce que les gouvernements disent », a expliqué le dirigeant slovène. L’UEFA a toujours conditionné le retour de la Russie et des clubs russes à la compétition à la fin de la guerre en Ukraine, mais Čeferin a toutefois conclue en expliquant : « Le monde change. Nous verrons ce que le futur apportera ». Gianni Infantino de son côté avait ouvert la porte à un retour des Russes lors d’un entretien à Sky News le 3 février dernier : « Nous devons (l’envisager), c’est certain », a-t-il expliqué.

Le statut quo n’a jamais été aussi fragile.

LB

