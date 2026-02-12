Rennes : l’intérimaire pose son diagnostic

Il faut bien quelqu’un pour tenir Rennes. Sébastien Tambouret a retrouvé un groupe rennais en pleine tourmente. L’entraîneur intérimaire, qui a pris ses fonctions à la suite du départ de Habib Beye, s’est confié en conférence de presse avant de recevoir le PSG ce vendredi à 19 heures.

« J’ai forcément senti un groupe touché par les derniers résultats, frustré de l’image qu’il a montrée, et surtout revanchard, explique-t-il. Et ça s’est ressenti dès que nous sommes allés sur le terrain, dès qu’il y a eu un ballon, avec cette envie de montrer une autre image, autre chose pour le club, pour eux, et aussi pour les supporters. »

Pas sa première fois sur le banc rennais

Sébastien Tambouret à la tête de l’équipe première du Stade rennais en intérim, c’est déjà arrivé en 2024 pour assurer la rencontre Rennes – Toulouse (0-2). « Ce que je retiendrai de la première expérience, c’est l’importance de la clarté et de l’engagement collectif, commente le technicien. Quand on est dans un club, on est toujours prêt à répondre aux besoins, et là, il s’agit de donner la meilleure version de nous-mêmes et d’essayer de prouver qu’on est capable de beaucoup mieux dans les attitudes et les comportements. »

Conscient des difficultés de son équipe, Sébastien Tambouret a mis l’accent sur l’état d’esprit à adopter pour défier l’ogre parisien. « Pour être organisé en quelques jours, il faut être clair, précis, en étant simple, développe-t-il. Mais ce sont aussi ces notions que les joueurs aiment. Ils ont de la frustration, ils ont ce sentiment de revanche. Donc aujourd’hui, le but est de s’en servir comme carburant pour les mettre au service d’une performance, sans oublier, aussi, d’être capable de rester lucide. »

Attention tout de même : un Tambouret a vite fait de basculer.

Luis Enrique encense ses joueurs avant le déplacement à Rennes