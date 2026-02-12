S’abonner au mag
Le retour de Daniel Bravo sur Bein Sports se précise

Le retour de Daniel Bravo sur Bein Sports se précise

On prend le même et on recommence. Selon les informations du Parisien, Daniel Bravo va faire son retour sur Bein Sports à la fin du mois de février.

De retour pour Rennes – Toulouse

Écarté de la chaîne franco-qatarie après son dérapage sexiste envers Gaëtane Thiney à l’occasion de la rencontre entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille fin janvier, le consultant devrait retrouver son micro le samedi 28 février, pour le match opposant Rennes à Toulouse. Bravo avait présenté ses excuses le lendemain de la rencontre, auxquelles avait répondu la directrice sportive de la section féminine du Paris FC. Il aura donc purgé une suspension de moins d’un mois.

Il faudra désormais tourner sa langue sept fois dans la bouche avant de parler.

