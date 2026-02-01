Qu’est-ce qui lui est passé par la tête ? Paris FC-OM nous aura offert un joli match de football, mais aussi une remarque bien graveleuse qui fait le tour des réseaux sociaux. Elle est l’œuvre du commentateur Ligue 1+ Daniel Bravo : au moment où la réalisation du match filme Gaëtane Thiney, légende du PFC et directrice sportive de la section féminine, l’ancien joueur du PSG dérape complètement.

« Elle a pas l’air très attentive… J’ai l’impression qu’elle parlait lingerie là », ce à quoi son binôme de micro Christophe Josse, comprenant la gravité des propos de son collègue, a immédiatement rétorqué : « Non, non, non. » Mais le mal est déjà fait. Des propos déplacés et misogynes de la part de Bravo, qui font déjà le tour des réseaux sociaux et qui ne doivent pas rester sans conséquence.

Daniel bravo: "Gaétane Thiney qui est en tribunes, elle est pas très attentive.... Ça doit parler....... lingerie.." pic.twitter.com/V01CRq5XFj — Ibra10 🏆🦂 (@Ibra_10Dix) January 31, 2026

