Les sensations sont bonnes pour Dembélé

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l’herbe menue. Les sensations sont bonnes pour Ousmane Dembélé. La blessure du Ballon d’or, sorti avant la demi-heure de jeu lors du barrage aller contre Monaco en Ligue des champions, serait moins grave que prévu, comme l’indique L’Équipe. Le staff médical du PSG redoutait une lésion après le match, mais serait rassuré par l’état de santé de son attaquant. Les médecins espèrent un cas de figure semblable à celui de Kvicha Kvaratskhelia, revenu sur les terrains dix jours après sa blessure à la cheville subie contre Newcastle.

Il a insisté pour jouer

Le journal rapporte que l’attaquant parisien a insisté pour commencer le match contre Monaco, malgré sa gêne au mollet après la défaite à Rennes. Cette saison, il était déjà sorti sur blessure lors du match contre le Bayern, début novembre.

Mauvaise nouvelle pour le PSG : Ousmane Dembélé doit sortir sur blessure apès 26 minutes 🤕#ASMPSG | #UCL pic.twitter.com/zyHoO5tmSb — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2026

Ous secours.

