Gordon et Newcastle sirotent Qarabağ

Qarabağ 1 – 6 Newcastle

Buts : Cafarguliyev (55e) pour les Azerbaïdjanais // Gordon (3e, SP 32e, 33e, et SP 45e +1) et Thiaw (8e) pour les Anglais

Gordon, sans modération. Grâce à un son énorme quadruplé en une mi-temps, Anthony Gordon a quasiment sécurisé la qualification de Newcastle pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Le show de l’Anglais a permis aux Magpies de battre largement Qarabağ (5-1). L’attaquant de 24 ans a montré tout son talent : un face-à-face remporté après un service du colosse Dan Burn (0-1, 3e), un but de renard après un engagement foiré du défenseur Kévin Medina (0-3, 3e) et deux pénos (32e et 45e +1). Le deuxième a fait péter un câble à son capitaine Kieran Trippier, qui voulait aussi le tirer.

💥 ANTHONY GORDON LANCE NEWCASTLE À QARABAG ! 2 minutes suffisent aux Magpies pour prendre les devants sur cette belle ouverture de Dan Burn pour Gordon sur CANAL+FOOT 🖥️#QARNEW | #UCL pic.twitter.com/6cTBk330dH — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2026

Bye Alan Shearer

L’Anglais est devenu pour l’occasion le meilleur buteur de l’histoire de Newcastle en Ligue des champions, dépassant un certain Alan Shearer. Il est aussi le deuxième joueur à inscrire quatre buts lors d’une première mi-temps d’un match de C1, après Luiz Adriano. Ses coéquipiers Malick Thiaw, de la tête, et Jacob Murphy, ont aussi participé à la fête de Gordon, qui a plus marqué ce soir qu’en Premier League toute cette saison.

Les Azerbaïdjanais ont disputé la deuxième mi-temps dans l’exacte inverse de leur première, avec du rythme, du mouvement et tout ce qui leur avait permis de battre Francfort, Benfica et Copenhague pour assurer leur qualif. Elvin Cafarguliyev a sauvé l’honneur (5-1, 55e), sur une passe du français Abbellah Zoubir. Il n’y a qu’1-1 en seconde période, après tout.

Embrouille entre les joueurs de Newcastle 🤯 Alors que les Magpies mènent 5-0 à la pause et qu'Anthony Gordon a inscrit un quadruplé, Kieran Trippier semble furieux 😡#QARNEW | #UCL pic.twitter.com/6lpoC9MPa2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2026

Gordon n’a pas joué en jean.

