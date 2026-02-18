S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Qarabağ-Newcastle (1-6)

Gordon et Newcastle sirotent Qarabağ

UL
Gordon et Newcastle sirotent Qarabağ

Qarabağ 1 – 6 Newcastle

Buts : Cafarguliyev (55e) pour les Azerbaïdjanais // Gordon (3e, SP 32e, 33e, et SP 45e +1) et Thiaw (8e) pour les Anglais 

Gordon, sans modération. Grâce à un son énorme quadruplé en une mi-temps, Anthony Gordon a quasiment sécurisé la qualification de Newcastle pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Le show de l’Anglais a permis aux Magpies de battre largement Qarabağ (5-1). L’attaquant de 24 ans a montré tout son talent : un face-à-face remporté après un service du colosse Dan Burn (0-1, 3e), un but de renard après un engagement foiré du défenseur Kévin Medina (0-3, 3e) et deux pénos (32e et 45e +1). Le deuxième a fait péter un câble à son capitaine Kieran Trippier, qui voulait aussi le tirer.

Bye Alan Shearer

L’Anglais est devenu pour l’occasion le meilleur buteur de l’histoire de Newcastle en Ligue des champions, dépassant un certain Alan Shearer. Il est aussi le deuxième joueur à inscrire quatre buts lors d’une première mi-temps d’un match de C1, après Luiz Adriano. Ses coéquipiers Malick Thiaw, de la tête, et Jacob Murphy, ont aussi participé à la fête de Gordon, qui a plus marqué ce soir qu’en Premier League toute cette saison.

Les Azerbaïdjanais ont disputé la deuxième mi-temps dans l’exacte inverse de leur première, avec du rythme, du mouvement et tout ce qui leur avait permis de battre Francfort, Benfica et Copenhague pour assurer leur qualif. Elvin Cafarguliyev a sauvé l’honneur (5-1, 55e), sur une passe du français Abbellah Zoubir. Il n’y a qu’1-1 en seconde période, après tout.

Gordon n’a pas joué en jean.

Newcastle tabasse l’Union saint-gilloise, Qarabağ et Zoubir disposent de Copenhague

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.