Une organisation anti-discrimination pointe du doigt Mourinho

Kick Mourinho Out ? Ce mercredi, l’organisation Kick It Out, qui lutte contre la discrimination dans le football, a publié une déclaration critiquant la manière dont José Mourinho a géré les accusations de racisme portées par Vinícius Júnior.

La responsabilité des acteurs du foot

Même si le nom de l’entraîneur de Benfica n’est pas mentionné explicitement, il est considéré comme le destinataire du message. Mardi soir, après l’incident raciste, Mourinho avait reproché au Brésilien d’avoir célébré son but devant les supporters locaux. Pour Kick It Out, ce détournement de l’attention sur la célébration du but de l’attaquant constitue un exemple clair de « gaslighting ».

When anyone reports discrimination in football, or anywhere, the first priority is that they are listened to and feel supported. Focusing on Vinicius Jr’s goal celebration or the history of the club, instead of acknowledging the report, is a form of gaslighting. This approach… — Kick It Out (@kickitout) February 18, 2026

Selon l’organisation, cette approche nuit à la personne concernée et envoie « le mauvais message » à tous ceux qui ont vécu des situations similaires. Kick It Out estime que « les leaders du football », comme Mourinho, « ont une responsabilité particulière pour promouvoir le respect, l’inclusion et la responsabilité ».

Racismo, no.

