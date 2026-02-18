S’abonner au mag
Une organisation anti-discrimination pointe du doigt Mourinho

Une organisation anti-discrimination pointe du doigt Mourinho

Kick Mourinho Out ? Ce mercredi, l’organisation Kick It Out, qui lutte contre la discrimination dans le football, a publié une déclaration critiquant la manière dont José Mourinho a géré les accusations de racisme portées par Vinícius Júnior.

La responsabilité des acteurs du foot

Même si le nom de l’entraîneur de Benfica n’est pas mentionné explicitement, il est considéré comme le destinataire du message. Mardi soir, après l’incident raciste, Mourinho avait reproché au Brésilien d’avoir célébré son but devant les supporters locaux. Pour Kick It Out, ce détournement de l’attention sur la célébration du but de l’attaquant constitue un exemple clair de « gaslighting ».

Selon l’organisation, cette approche nuit à la personne concernée et envoie « le mauvais message » à tous ceux qui ont vécu des situations similaires. Kick It Out estime que « les leaders du football », comme Mourinho, « ont une responsabilité particulière pour promouvoir le respect, l’inclusion et la responsabilité ».

Racismo, no.

Affaire Prestianni-Vinícius : Jamie Carragher se paye José Mourinho

JE

