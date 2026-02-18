Faut-il sanctionner les joueurs qui couvrent leur bouche ?

Assez de vous cacher ! Ce mercredi, Mikaël Silvestre était invité sur Sky Sports News et s’est exprimé sur la possibilité de sanctionner à l’avenir le fait pour les joueurs de se couvrir la bouche en parlant.

En toile de fond, Vinícius Júnior a accusé le joueur de Benfica Gianluca Prestianni de l’avoir insulté de manière raciste. Un obstacle majeur dans l’éclaircissement de l’incident réside dans le fait que l’Argentin a couvert sa bouche avec son maillot, rendant impossible de déterminer avec certitude ce que le joueur de 20 ans a dit au Brésilien.

Mikael Silvestre, who sits on the FIFA Players' Voice Panel discusses whether there could be sanctions on players that cover their mouth in attempt to hide abusive comments. pic.twitter.com/knksiQJZyt — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 18, 2026

Une sanction pour le fait de se couvrir la bouche ?

Silvestre, membre du FIFA Players’ Voice Panel, a indiqué qu’une adaptation du règlement pourrait être envisagée à la suite de cet incident : « Nous essayons de trouver un moyen de sanctionner les joueurs qui parlent en se couvrant la bouche. »

Selon lui, peu importe la manière : « Peut-être devons-nous sanctionner ce type de comportement, que vous mettiez vos mains devant votre bouche ou que vous utilisiez votre maillot pour la couvrir. »

Plutôt que couvrir sa bouche, qu’ils la ferment.

