Faut-il sanctionner les joueurs qui couvrent leur bouche ?

Assez de vous cacher ! Ce mercredi, Mikaël Silvestre était invité sur Sky Sports News et s’est exprimé sur la possibilité de sanctionner à l’avenir le fait pour les joueurs de se couvrir la bouche en parlant.

En toile de fond, Vinícius Júnior a accusé le joueur de Benfica Gianluca Prestianni de l’avoir insulté de manière raciste. Un obstacle majeur dans l’éclaircissement de l’incident réside dans le fait que l’Argentin a couvert sa bouche avec son maillot, rendant impossible de déterminer avec certitude ce que le joueur de 20 ans a dit au Brésilien.

Une sanction pour le fait de se couvrir la bouche ?

Silvestre, membre du FIFA Players’ Voice Panel, a indiqué qu’une adaptation du règlement pourrait être envisagée à la suite de cet incident : « Nous essayons de trouver un moyen de sanctionner les joueurs qui parlent en se couvrant la bouche. »

Selon lui, peu importe la manière : « Peut-être devons-nous sanctionner ce type de comportement, que vous mettiez vos mains devant votre bouche ou que vous utilisiez votre maillot pour la couvrir. »

Plutôt que couvrir sa bouche, qu’ils la ferment.

Affaire Prestianni-Vinícius : Gianni Infantino s’exprime à son tour

