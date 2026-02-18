José Mourinho est-il l’entraîneur qui a reçu le plus de cartons rouges ?

En voilà une bonne question. Ce mardi soir lors du barrage entre Benfica et le Real Madrid, José Mourinho a été exclu par l’arbitre, François Letexier, après avoir réclamé que Vinícius reçoive un carton rouge. Une vieille habitude pour le technicien portugais : selon un comptage maison, cette nouvelle biscotte porte à 12 le nombre d’exclusions du Special One au cours de sa carrière d’entraîneur.

Sept rouges en trois saisons à Rome pour Mourinho

S’il s’est montré relativement sage à ses débuts, récoltant un carton lors de chacun de ses passages au Real Madrid (en 2012, contre Villarreal) et à Chelsea (en 2013, contre Cardiff), tout s’est emballé pendant sa pige à l’AS Roma, entre 2021 et 2024.

Dans la péninsule, José Mourinho a multiplié les frasques, collectionnant pas moins de sept cartons rouges en trois saisons italiennes. Le technicien portugais a continué sur une belle lancée à Fenerbahçe, avec deux rouges en une saison, dont un en Ligue Europa contre United.

À ce petit jeu, Sergio Conceição fait deux fois mieux

Les deux cartons rouges récoltés par Mourinho en Europe constituent d’ailleurs un record, détenu à égalité avec un autre sanguin, Diego Simeone (exclu une première fois en mai 2018 face à Arsenal en C3, une seconde en septembre 2025 contre Liverpool en C1).

En revanche, toutes compétitions confondues, Mourinho et Simeone sont encore loin du record absolu de Sergio Conceição : selon les médias portugais, celui-ci aurait en effet récolté 24 cartons rouges depuis le début de sa carrière d’entraîneur, dont la moitié avec Porto, qu’il a entraîné entre 2017 et 2024.

The Suspended One.

