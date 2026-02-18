S’abonner au mag
José Mourinho n’aura pas droit à son Bernabéu cette saison

C’est con. Dans le chaos du match entre Benfica et le Real Madrid, marqué par une interruption à la suite d’une accusation de racisme de Vinícius Júnior contre Gianluca Prestianni, l’information en serait presque passée inaperçue : l’entraîneur de Benfica, José Mourinho, a été exclu à la 86e minute.

Le technicien portugais protestait en effet après une faute du même Viní sur Richard Ríos, réclamant un deuxième carton jaune pour l’ailier brésilien (le premier ayant été reçu en raison de sa célébration après son but), et donc son expulsion. L’arroseur fut finalement arrosé, et François Letexier a dégainé le rouge en direction du banc lisboète.

Mourinho n’a jamais pu remettre les pieds au Bernabéu en match officiel depuis 2013

Par conséquent, José Mourinho ne sera pas de la partie pour la manche retour au Bernabéu, le mercredi 25 février. Entraîneur merengue entre 2010 et 2013, le Portugais n’a pas eu l’occasion de revenir dans l’antre madrilène depuis son départ du club. Que ce soit avec Chelsea, United, Tottenham, Rome ou Fenerbahçe, jamais le tirage de la Ligue des champions ne l’a mis sur la route des Madrilènes. Et c’est bien dommage, compte tenu des sentiments que le technicien éprouve toujours pour son ex.

Le grand retour attendra.

Grâce à Vinícius, le Real l’emporte sur la pelouse du Benfica

