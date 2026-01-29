Après le but de Trubin, le fair-play de Thibaut Courtois et la folie de José Mourinho

Une vraie scène de film. Le scénario de ce Benfica – Real Madrid (4-2) a marqué les esprits, avec le but du gardien Anatoliy Trubin qui a fait très mal à l’OM et qui a provoqué autant de joie que d’incompréhension à Lisbonne.

Les félicitations de Courtois

Surprise : Thibaut Courtois n’a pas montré d’amertume. Loin de là ! Après la réalisation de Trubin, c’est avec le sourire que le Belge s’est fendu d’une accolade pour féliciter le gardien ukrainien. La fameuse confrérie des gardiens.

Hey Jude, don’t make it bad… Et pourtant, Jude Bellingham n’a pu cacher son dépit. Auteur de la faute qui offre le coup franc aux Lisboètes, l’international anglais est apparu sous le choc après le quatrième but lisboète. 3-2 ou 4-2, c’était de toute façon la même limonade pour le Real.

Bien qu’il soit à l’origine de cette stratégie payante, José Mourinho s’est montré tout aussi surpris par l’aboutissement de ce coup de pied arrêté. The Special One n’a pas caché son émotion, exultant avec son banc. Une nouvelle image à utiliser pour un mème ?

Ah, les émotions !

José Mourinho ne pensait pas que Benfica avait besoin d’un autre but