Alexandra Popp va quitter Wolfsburg pour rejoindre Dortmund, actuellement en D3

Le casse du siècle. Le Borussia Dortmund a annoncé la signature d’Alexandra Popp (34 ans) ce samedi. La buteuse légendaire de la Mannschaft a signé jusqu’en juin 2029 et a été présentée comme une rock star au Signal Iduna Park. Mais pourquoi décider de quitter Wolfsburg, l’un des meilleurs clubs européens, pour rejoindre une équipe actuellement deuxième de son groupe en troisième division ? « J’ai toujours été une supportrice assumée de Dortmund, explique-t-elle sur le site du BvB. J’ai eu beaucoup de blessures et je ne sais pas combien de temps cela va durer. C’est pourquoi je ne voulais pas laisser passer l’opportunité de jouer pour le Borussia Dortmund. Mon cœur appartient à ce club. »

Popp rejoindra Dortmund cet été, en espérant que le club aura réussi à accéder à la deuxième division d’ici là. « On connaît tous le plan du Borussia Dortmund : retrouver la Bundesliga au plus vite. Je veux les aider à y parvenir et à s’y installer durablement », affirme l’attaquante, déterminée à s’impliquer « autant sur le terrain qu’en dehors » pour que le BvB gagne en professionnalisme.

Triple championne d’Europe avec Wolfsburg, elle s’apprête à refermer un chapitre de 14 ans chez les Louves. « Poppi » peut partir en apothéose : son équipe est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Allemagne et jouera bientôt les quarts de la Ligue des champions contre les Lyonnes.

On a presque envie qu’elle marque le but de la victoire en finale.

Le speaker du FC Cologne pète un câble au micro en plein match