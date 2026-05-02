Pour Mikel Arteta, le PSG et Arsenal évoluent « dans deux mondes différents »

Réalisme ou mauvaise foi ? Interrogé en conférence de presse avant le match entre Arsenal et Fulham, ce samedi à 18h30, Mikel Arteta est revenu sur le match sur lequel tout le monde doit avoir un avis : PSG-Bayern.

Contrairement à Pep Guardiola, l’entraîneur espagnol était bel et bien devant sa télé pour assister à la rencontre et avoue avoir « probablement vu le meilleur match » de sa vie : « En terme de qualité des deux équipes et en particularité les qualités individuelles des joueurs, je n’ai jamais rien vu de tel », analyse-t-il.

Une question de fraîcheur

Forcément, après un tel show, difficile de suivre. Ses Gunners repartent, certes, avec un match nul encourageant d’Atlético de Madrid, mais le spectacle n’avait rien à voir avec le spectacle proposé la veille. Rien d’illogique à cela selon Arteta : « Quand je regarde le nombre de minutes jouées et la fraîcheur de ces joueurs, je ne suis pas surpris. Pour offrir de tels moments de qualité, il faut être en pleine forme », poursuit l’Espagnol, qui souligne que les effectifs parisien et bavarois sont encore au complet, tandis que le sien compte plusieurs cadres (Ödegaard, Havertz, Timber…) à l’infirmerie.

Avant d’affirmer que « la différence entre ces championnats [la Ligue 1 et la Bundesliga contre la Premier League, NDLR] et la façon dont ils se disputent est énorme ». De quoi lui faire dire qu’Arsenal, en comparaison avec le PSG et le Bayern « évoluent dans deux mondes différents. Il suffit de regarder les statistiques pour s’en rendre compte. On ne peut pas comparer un aspect sans tenir compte du contexte global, ce ne serait pas juste ».

A ce jour, les Gunners ont disputé 56 matchs toutes compétitions confondues, contre 48 pour le Paris Saint-Germain et 47 pour les Munichois. Une différence comptable claire, mais de là à ce qu’elle serve d’argument d’autorité ?

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