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Paul Pogba titulaire face à Metz ?

JD
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Paul Pogba titulaire face à Metz ?

Une Pioche pour creuser la tombe du FC Metz ? Alors que les Grenats attendent une relégation qui pourra tomber officiellement dès ce samedi, leur potentiel bourreau, l’AS Monaco, pourrait faire son office avec une arme inattendue.

Selon les informations du quotidien Nice Matin, Sébastien Pocognoli pourrait en effet aligner Paul Pogba dans le XI de départ monégasque. Actuellement septième de Ligue 1 après trois matchs sans victoire, l’ASM doit impérativement se relancer s’il veut espérer rester dans la course à l’Europe. A l’instant T, le dernier ticket est jalousement gardé par l’Olympique de Marseille, à deux longueurs devant le club de la Principauté.

Une première depuis trois ans

Arrivé blessé à Monaco en début de saison, Pogba, 33 ans, a cumulé jusqu’à présent 57 minutes de jeu en cinq petites apparitions. Sa titularisation en Lorraine serait une première… depuis trois ans. La dernière fois qu’on a vu le natif de Lagny-sur-Marne démarrer un match de football, il jouait encore la Juventus.

Ce 14 mai 2023 face à la Cremonese, les Bianconeri l’avaient emporté 2-0, mais le Français était sorti… blessé au bout de seulement 24 minutes

Vous croyez aux signes vous ?

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JD

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