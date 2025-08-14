Les 10 joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1

Cocorico ! La Ligue des talents fait son retour ce week-end avec ses centaines de joueurs à suivre d'un œil avisé. On en a retenu dix à scruter durant les 34 journées à venir.

→ Khalis Merah (OL)

Le bac en poche au début de l’été, Khalis Merah prépare ses fournitures pour sa première saison complète chez les pros. Dans sa trousse, une vision de jeu au-dessus du lot, une qualité technique hors-normes et des prises d’appuis dévastatrices. S’il ne souhaite pas être refusé à la formation Ligue 1 sur Parcoursup, le milieu frêle de 18 ans devra choper son abonnement à la salle de sport pour muscler son jeu. Pour tous les commentateurs de la nouvelle chaîne Ligue 1+, Khalis se prononce « Ralis » en arabe et pas Kalis. Shukran.

Khalis Merah (2007) vs Bayern Munich 90 minutes & 1 assist pic.twitter.com/7F9H9PwUkp — Mato (@MatolissoB) August 2, 2025

→ CJ Egan-Riley (OM)

On voit venir les râleurs en chef : « bla bla, s’il était aussi fort, un joueur formé à Manchester City jouerait sous Pep Guardiola et pas à Marseille à 22 ans. » Bah non, pas forcément. Le bonhomme a beau avoir un blaze de basketteur des Houston Rockets, CJ4 n’est pas du genre à envoyer des tirs à trois points dans les tribunes du Vélodrome et a tout pour s’imposer comme une belle pioche. Le défenseur d’1,85 mètres a des qualités à revendre, dans les duels et avec le ballon, et il l’a déjà montré à son entraîneur Roberto De Zerbi durant la préparation. L’opération séduction débute dès vendredi soir, à Rennes.

→ George Ilenikhena (Monaco)

L’été dernier, le Franco-Nigérian était arrivé pour 17 millions d’euros en provenance du Royal Antwerp. Et le moins qu’on puisse dire c’est que sa première saison a été chargée en émotions. Dès le mois de septembre, George Ilenikhena avait eu l’honneur de marquer son premier but avec l’ASM dans un match mémorable de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Deux mois plus tard, l’attaquant de 18 ans tombait sur des hommes armés dans la région parisienne et s’était fait voler sa paire de chaussures, son téléphone ainsi que ses clés de bagnole. Ce qui compte maintenant, c’est le terrain et la patience pour le buteur, courtisé en Europe, mais retenu jusque-là par les dirigeants monégasques, sans doute conscients de tenir un joueur qui a les qualités pour tout casser au sein de la ligue des talents.

→ Dante (Nice)

Qui aurait dit, ce soir de juillet 2014 et de fessée dramatique contre l’Allemagne en demi-finales de Coupe du monde, que Dante serait toujours dans le coup plus d’une décennie plus tard ? Le principal intéressé, sûrement. À 41 ans, le vétéran s’apprête à enchaîner une dixième saison d’affilée sous la tunique azuréenne. C’est toujours la même chanson, l’homme à la touffe fournie est annoncé finito en début de saison, puis il réussit à se faire une place dans le onze niçois. Comptez sur lui pour aider au taux de remplissage de l’Allianz Riviera et à rendre service à une équipe qui aura une revanche à prendre en Ligue Europa. En plus, il aura même le droit à une jolie série-documentaire sur Ligue 1+ pour son baroud d’honneur.

→ Rayane Messi (Strasbourg)

Messi est de retour dans le championnat de France ! Alors oui, Rayane n’a pas remporté huit Ballons d’or, soulevé la Coupe du monde ou la coupe aux grandes oreilles, mais il a bien envie de se faire un prénom dans une Ligue 1 où son homonyme n’aura de toute manière pas laissé une trace indélébile. Recruté l’été dernier pour un peu plus d’un million d’euros à Dijon, l’ailier gauche a eu le temps de se faire les dents, découvrir l’Alsace et même planté un doublé au passage contre Thaon en Coupe de France. Il ne devrait pas rester très longtemps avec zéro match de Ligue 1 au compteur, même s’il n’est pas encore passé par Chelsea. Comptez sur Liam Rosenior.

Rayane Messi vs Nancy 45 mins. pic.twitter.com/dOORRmUjNk — Nathan (@CFC_Nathan_) July 22, 2025

→ Nhoa Sangui (Paris FC)

Pendant ce mercato estival, le nouveau porte-monnaie extensible du Paris FC a été utilisé avec intelligence. Comme bonne pioche, le voisin du PSG en Ligue 1 s’est attaché les services du latéral gauche Nhoa Sangui, en provenance du Stade de Reims. Les qualités de l’international français U19 cochent toutes les cases du latéral moderne : rapide, dribbleur, bon centreur et malgré son apport offensif, solide défensivement. Avec autant de skills, le feu follet parisien compte bien rappeler à Nuno Mendes qui est le boss de la capitale à son poste.

→ Benjamin Stambouli (Metz)

Quoi de mieux qu’un homme prêt à s’engager dans les forces spéciales pour sauver Metz d’une énième relégation en Ligue 2. De retour dans l’élite avec les Grenats, Benjamin Stambouli est prêt à repartir au combat. Cette saison, l’ancien play-boy de Montpellier compte bien envoyer des frappes millimétrées et de porter sur ses grosses épaules ses coéquipiers quand ils seront dans le dur. Au cœur du collectif de Stéphane Le Mignan, le major de 34 ans tentera de remonter le moral des troupes messines lorsque les défaites s’enchaîneront. L’ascenseur ? Non merci.

→ Marius Broholm (Lille)

De la Norvège à la chaleur caniculaire de l’été du Nord de la France, Marius Broholm n’a pas été refroidi par le prix de son transfert à Lille : 5 millions d’euros. Une somme onéreuse pour l’ancien ailier de Rosenborg, inconnu du grand public. Voilà tout l’intérêt de découvrir ce joueur excitant sur les pelouses de Ligue 1 cette saison. Déjà, un Norvégien moustachu et brun, ça fait rêver un paquet de monde. Coté football, Broholm a la capacité de délivrer des galettes sur son aile droite grâce à un pied gauche délicieux. Un ambidextre suffisamment talentueux pour faire oublier Edon Zhegrova si le Kosovar part chercher le soleil avant la fin du mercato. Band of Broholm.

Tu ne connais pas notre dernière recrue ? 🔎 Marius Broholm, c'est ça 🤩⤵️ pic.twitter.com/o6N43Ce8KM — LOSC (@losclive) June 19, 2025

→ Yassine Benhattab (Nantes)

Élu meilleur joueur de National 1 avec Aubagne en 2024-2025, Yassine Benhattab s’apprête à jouer sa première saison avec le FC Nantes. Sous les ordres du nouvel entraîneur des Canaris Luis Castro, l’ailier virevoltant de 22 ans a réalisé une préparation prometteuse, notamment face au Paris FC, où sa qualité de dribble a séduit les supporters de la Beaujoire, davantage habitués aux chandelles de Nicolas Pallois. Dans la même enceinte ce dimanche contre le PSG, Benhattab devrait jouer son premier match de Ligue 1 dans la peau d’un titulaire. Un but et une victoire pour plumer les champions d’Europe et le jeune Canari aura définitivement pris son envol. Et si cela arrive un peu plus tard, ce sera très bien aussi.

Yassine Benhattab fait le spectacle ! Le talentueux attaquant provençal s'offre un triplé. Comme à l'aller, @AubagneFC va infliger une lourde défaite à la Berrichonne. 6️⃣ - 2️⃣ I 88e Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/sDcxyQyrNp — Championnat National (@NationalFFF) April 25, 2025

→ Mário Sauer (Toulouse)

À Toulouse, l’ère de la data est révolue ! Désormais, les Violets recrutent leurs joueurs dans les jeux vidéos. Dernier crack sélectionné ? Mário Sauer, tout droit sorti de la grille de départ du dernier Mario Kart. Un milieu offensif capable de trouver des raccourcis de passes dans les petits espaces. Sur les 18 circuits sinueux de la Ligue 1, le Slovaque né en 2004 compte bien dépasser l’ensemble de ses concurrents grâce à sa gestion du tempo et sa maîtrise technique. Après avoir fait le bonheur de Žilina, l’attaquant de 21 ans est prêt à devenir le bon coup préféré des adeptes de Mon Petit Gazon.

Ils auraient pu être cités : Gonçalo Ramos, Mathis Saka, Paul Pogba, Jean-Philippe Gbamin, Mohamed Kader Meïté, Esteban Lepaul, Gianluigi Donnarumma, le French Paul Scholes, François-Xavier Bellamy, Santiago Hidalgo, Louis Leroux, James Léa-Siliki, Obi-Wan Kenobi, Jonathan Fischer, Darryl Bakola, Pablo Pagis, etc.

